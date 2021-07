Le documentaire de concert ‘Madame X’ de Madonna sera diffusé sur Paramount Plus

Un documentaire de concert tourné l’année dernière lors de l’étape européenne de la tournée ‘Madame X’ de Madonna arrive à Paramount Plus.

Réalisé par Ricardo Gomes et SKNX, “Madame X” sera diffusé exclusivement sur Paramount Plus à partir du vendredi 8 octobre pour les abonnés en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Australie et dans les pays nordiques. Les fans en dehors de ces territoires peuvent se connecter sur MTV.

“Partager ma vision avec un public mondial a été profondément significatif pour moi”, a déclaré la reine de la pop dans un communiqué publié tôt jeudi 15 juillet.

“L’opportunité de transmettre son message et l’art incandescent de toutes les personnes impliquées à un public encore plus large se présente à un moment où la musique est si profondément nécessaire pour nous rappeler le lien sacré de notre humanité partagée.”

Créé par MTV Entertainment Studios, le documentaire capture tous les moments forts de l’arrêt de Madonna en janvier 2020 à Lisbonne, dans le cadre d’une escapade transatlantique «Madame X» à l’appui de son leader du Billboard 200 à la même époque.

Madonna a un lien fort avec la capitale du Portugal. Elle a déménagé là-bas pour les aspirations de son fils au football et a été inspirée par la musique à laquelle elle a été exposée : fado, morna, salsa et plus encore.

“Madonna est sans aucun doute la plus grande superstar du monde, ne cessant jamais de repousser les limites et de façonner le paysage de la culture pop”, a déclaré Bruce Gillmer, directeur du contenu, Musique, Paramount Plus et président de la musique, des talents musicaux, de la programmation et des événements, ViacomCBS.

Le vétéran de la pop et MTV ensemble “ont une histoire incroyablement riche et nous sommes ravis de continuer à amplifier notre partenariat à l’échelle mondiale”, a-t-il poursuivi.

La septuple lauréate d’un Grammy Award a envoyé ses abonnés dans une frénésie la semaine dernière lorsqu’elle a taquiné le doc et a révélé qu’il arriverait en octobre sur Paramount +.

Madame X a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard 200 en juin 2019, pour son neuvième leader aux USA

Le trek de «Madame X» a été mouvementé, Madonna a annulé plusieurs dates en raison d’une blessure récurrente au genou, et l’itinéraire a été écourté en raison de la pandémie de COVID-19.

Écoutez le meilleur de Madonna sur Apple Music et Spotify.