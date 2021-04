Le documentaire de David Attenborough établit un record pour Apple TV + en annonçant plus de contenu non scénarisé

Tel que rapporté par Deadilne, le dernier film d’Apple TV + «The Year Earth Changed» a établi de nouveaux records d’audience pour le contenu non scénarisé de la société. Le documentaire est le documentaire ou la série documentaire le plus regardé actuellement sur Apple TV + aux États-Unis et dans de nombreuses régions du monde.

L’année Earth Changed est racontée par le diffuseur d’estime de la nature David Attenborough et montre comment le comportement des animaux s’est adapté aux plages vides, aux rues stériles et aux complexes hôteliers vacants du verrouillage humain de 2020.

Il montre des scènes comprenant un léopard chassant à la lumière du jour dans un complexe hôtelier désert, le ciel nouvellement dégagé des villes en raison du manque de circulation automobile et des manchots se dandinant dans la ville du Cap. L’émission spéciale a commencé à être diffusée sur Apple TV + vendredi dernier avant le Jour de la Terre.

Apple continue d’investir dans le contenu dit «non scénarisé». Hier, il a annoncé avoir commandé une paire de films documentaires, «Numéro un sur la feuille d’appel: les femmes noires leaders à Hollywood» et «Numéro un sur la feuille d’appel: les hommes noirs leaders à Hollywood». Ces films montreront ce qu’il faut aux acteurs et actrices noirs pour réussir à Hollywood. Les films seront produits par Halle Berry, Angela Bassett, Jamie Foxx, Kevin Hart et plus encore.

Parmi les autres annonces récentes non scénarisées, citons la véritable série policière The Line, le documentaire sur les baleines «Fathom» et un film présentant la vie du musicien de jazz Louis Armstrong.

