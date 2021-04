Le documentaire de Demi Lovato était « sa chance de dire la vérité »

Demi Lovato parle des conséquences de ses addictions 0:50

. – Demi Lovato ne perd pas de temps à entrer dans les détails de sa surdose de 2018 dans sa nouvelle série documentaire, «Demi Lovato: Dancing with the Devil».

Réalisée par Michael D. Ratner, la série en quatre parties couvre les mois qui ont conduit à sa nuit presque fatidique, à son overdose et à ce qui s’est passé ensuite. Dans «Dancing with the Devil», Lovato parle de sa dépendance à la cocaïne, à l’alcool et au xanax, et sa lutte contre l’épuisement, la maladie mentale et un trouble de l’alimentation. Dans une interview avec CNN, Ratner a déclaré que quand lui et Lovato ont commencé pour parler de leurs expériences, «elle était prête» à dire ce qui s’était réellement passé après des mois de manchettes trompeuses et de désinformation sur l’actualité.

«Je pense qu’un point clé de ce film est qu’il est normal de ne pas se sentir bien et de demander de l’aide si vous le pouvez. Et tout le monde n’aura pas d’équipe de soutien rémunérée, mais ce n’est pas nécessairement nécessaire », a-t-il déclaré. Vous avez besoin de quelqu’un vers qui vous tourner pour vous réconforter et de personnes en qui vous avez confiance pour veiller à vos meilleurs intérêts. En plus de provoquer un dialogue sur ces choses et d’éliminer une partie de la stigmatisation, notre espoir est que les gens ne vivent pas seulement avec ces pensées dans leur tête de manière isolée, et réalisent plutôt qu’il est tout à fait normal d’en parler et qu’ils devraient . fais-le « .

Il a déclaré que le tournage pendant la pandémie avait aidé à façonner la série pour « parler de ces temps ».

Ratner dit que Lovato dit ouvertement: «C’est là que je suis aujourd’hui. Je travaille sur moi-même tous les jours. Je suis imparfait, je fais de mon mieux. J’affronte mes difficultés et mes démons ».

« C’est un documentaire humain, pas un documentaire musical », a déclaré Ratner. « Elle est humaine et ne prétend pas être ce qu’elle n’est pas. »

