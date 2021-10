Le documentaire de Fauci est mort à son arrivée et les sites critiques cachent apparemment le fait – RedState

Si vous demandez aux critiques, le documentaire « Fauci » sur le virologue en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, désormais disponible sur Disney+, est un triomphe qui frappe chaque note avec une précision sans faille. C’est une masterclass en storytelling et le seul problème c’est qu’il n’y en avait pas plus.

Si vous interrogez le public à ce sujet, vous aurez du mal à les entendre. Les sites qui publient ces critiques épiques préféreraient que vous n’obteniez que leur avis, semble-t-il.

Il semblerait que, pendant un certain temps, le site critique « Rotten Tomatoes » ait empêché l’affichage des critiques du public tout en maintenant la partition critique en plein affichage. Selon Breitbart, qui a pris une capture d’écran à l’époque, le site l’avait désactivée sans raison claire. Actuellement, le score est maintenant affiché, et s’ils essayaient de le cacher, alors il est facile de voir pourquoi.

Au moment d’écrire ces lignes, le score des critiques de Rotten Tomatoes sur « Fauci » est de 91% « frais » avec des critiques élogieuses de Brian Lowry de CNN, qui précise que « les critiques ont apparemment déformé son image au-delà de la reconnaissance dans leurs tentatives de diaboliser lui. »

« Fauci est une figure rafraîchissante et un porte-drapeau de la vérité », a écrit Peter Bradshaw du Guardian.

Le taux d’audience de « Fauci » ?

Quatre pour cent avec une note moyenne de 0,8 sur 5.

Une fois de plus, nous apprenons que les critiques de cinéma professionnels ne sont pas des critiques, ce sont des vendeurs de propagande. pic.twitter.com/iMaSqVENC4 – Brandon Morse (@TheBrandonMorse) 11 octobre 2021

La lecture de chacune des critiques négatives du public vous donne une impression réaliste de ce qu’est vraiment le film, qui est un morceau de bouffée destiné à faire de Fauci un être humain presque parfait.

« C’était moins informatif en tant que documentaire sur Fauci et ressemblait plus à une longue publicité pour un candidat politique », a écrit l’utilisateur Ian M.

Pendant ce temps, sur IMDB.com, il semblerait que le documentaire arbore 1,6 étoile sur 10, ce qui le place en dessous du film le moins bien classé du site « Disaster Movie ». Malgré cela, IMDB n’a pas classé Fauci parmi ses films les moins bien notés.

Il est clair que le documentaire est vilipendé par le public, et il ne fait aucun doute que le parti pris de nombreuses personnes contre Fauci y est pour beaucoup, mais il est également clair que le documentaire n’est pas tant un documentaire qu’un article de propagande tentant de élever Fauci et le présenter sous un jour plus positif qu’il ne le mérite.

De plus, cela prouve que les critiques de cinéma professionnels sont plus que disposés à renoncer à leurs critiques professionnelles des films et à se baser davantage sur les cases qu’il vérifie ou sur le côté de l’allée politique sur lequel il tombe. Cela a été bien mis en évidence par Jon Levine du New York Post, qui a publié les partitions de Rotten Tomatoes pour deux émissions spéciales de comédie différentes.

Le premier était « The Closer » de Dave Chappelle et l’autre était pour « Nanette » de Hannah Gadsby. Le spécial de Chappelle est largement détesté par la gauche et étiqueté comme « transphobe », certains accusant même Chappelle, un célèbre homme noir, d’avoir un « privilège blanc ». Gadsby est une comédienne féministe.

Vous pouvez voir très clairement ce que les critiques pensent des choses qu’ils critiquent en fonction de leurs tendances politiques.

pic.twitter.com/DyrNPQ72z5 – Jon Levine (@LevineJonathan) 11 octobre 2021

Le documentaire de Fauci allait toujours recevoir le même traitement, si les modèles devaient être maintenus, mais cela renforce une leçon très précieuse sur les critiques de cinéma… ne les écoutez pas.