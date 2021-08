Le documentaire de Gwar fera ses débuts au Fantastic Fest de cette année

“C’est GWAR”, l’histoire puissante du groupe de monstres/collectif de heavy metal/art le plus emblématique de l’univers, racontée par les humains qui se sont battus pour le maintenir en vie pendant plus de trente ans, sera présentée en première cette année au Fête fantastique à Austin, Texas. Le documentaire contient des entretiens avec les GWAR membres du groupe, passés et présents, ainsi que d’autres artistes, y compris Bizarre Al Yankovic, Thomas Lennnon, Alex Hiver, Bam Margera et Ethan Embry, y compris des images inédites de légendaires GWAR leader Dave Brockie.

Bob Gorman, auteur de “Qu’il y ait GWAR” (2015), et artiste et interprète de longue date pour GWAR, avait ceci à dire à propos du film : « L’histoire qui émerge montre les épreuves et les tribulations de GWAR. Les fondateurs de ce groupe méritent d’être crédités, et cette perspective est là, mais elle suit également l’histoire de ceux qui ont vécu avec le groupe et ont cherché à le maintenir en vie pendant de nombreuses années. »

“C’est GWAR” a été dirigé par scott barbier (« Années orange : l’histoire de Nickelodeon »), avec des producteurs Tommy Avallone (“Histoires de Bill Murray”) et Josh Fleur d’or (“V/H/S/94”). Les producteurs exécutifs comprennent Bill Parcs, Zach Blair, Matthieu Helderman et Luc Taylor. Le film a été monté par Casey Matthews.

Brockie, qui a fait face GWAR sous le nom Oderus Urungus, a été retrouvé mort à son domicile de Richmond, en Virginie, en mars 2014. Selon le bureau du médecin légiste de l’État de Virginie, il est décédé accidentellement d’une toxicité aiguë à l’héroïne.

Brockie était le dernier membre original restant de GWAR, qui a été fondée il y a 37 ans. Il avait 50 ans.

Le groupe de métal satirique a gagné un public pour ses costumes macabres et exagérés, ses paroles offensantes et ses spectacles graphiques et gore, dans lesquels les membres du groupe se sont produits en tant que descendants de guerriers extraterrestres qui sont arrivés sur Terre pour asservir et massacrer la race humaine. .

