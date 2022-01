Le documentaire de Janet Jackson obtient une date de sortie et une nouvelle bande-annonce : regardez

Janet, le documentaire en deux parties couvrant la carrière de Janet Jackson, sera diffusé en avant-première à la télévision le 28 janvier. Lifetime et A&E ont annoncé la nouvelle aujourd’hui sur leurs comptes de réseaux sociaux, où ils ont partagé une nouvelle bande-annonce de trois minutes pour le film. Le clip comprend des segments d’interview avec Missy Elliott, Mariah Carey, Q-Tip, Janelle Monae, Teyana Taylor, Tyler Perry et d’autres. Regardez la bande-annonce complète ici.

La date de sortie de la première partie de Janet arrive à l’occasion du 40e anniversaire du premier album éponyme de Jackson en 1982. Lifetime et A&E ont annoncé le film l’automne dernier, accompagné d’un bref teaser. Le documentaire de quatre heures est en préparation depuis cinq ans et comprend des images inédites de la vie professionnelle et personnelle de Jackson, ainsi que des images de Jackson discutant du « dysfonctionnement de la garde-robe » du Super Bowl de 2004, sa relation avec son défunt frère Michael, et plus encore. L’exécutif de Jackson a produit Janet aux côtés de son frère Randy Jackson. Le film a été réalisé par Ben Hirsch.

En novembre dernier, FX et Hulu ont diffusé un documentaire du New York Times Presents intitulé Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson. Le film s’est concentré sur la controverse de la mi-temps du Super Bowl XXXVIII de Jackson et Justin Timberlake en 2004. En mars de l’année dernière, une sélection des travaux de Jackson a été archivée à la Bibliothèque du Congrès.

