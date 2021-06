Le documentaire de Lewis Capaldi sur 5 ans en préparation annoncé

in

Un nouveau documentaire relatant le nouvel album de l’affable auteur-compositeur-interprète écossais Lewis Capaldi est en préparation, Rapports de panneaux d’affichage.

Le film est dirigé par le réalisateur lauréat du BAFTA Joe Pearlman et l’équipe créative derrière les années 2020 Histoire de Beastie Boys et l’album visuel 2016 de Beyoncé Lemonade, Pulse Films.

Tourné sur une période de cinq ans, le documentaire suivra la trajectoire de carrière de Capaldi, de son succès apparemment du jour au lendemain à une tournée mondiale à guichets fermés et à l’enregistrement de son prochain deuxième album dans sa maison familiale en Écosse.

Independent Entertainment présentera le film sans encore titre au Marché virtuel du film de Cannes du 21 au 25 juin.

« Si l’immense pression d’écrire et d’enregistrer un deuxième album qui doit être à la hauteur des attentes de tant de personnes que je n’ai jamais rencontrées tout en essayant d’éclipser le succès commercial de mon album précédent ne suffisait pas, j’ai décidé de filmer le processus dans son intégralité pour votre plus grand plaisir », a déclaré Capaldi dans un communiqué officiel.

«Je suis très excité de capturer potentiellement la réalisation du meilleur album de tous les temps, ou plus probablement, de documenter de manière permanente le torride de mes rêves alors que des années de travail de ma vie sont reçues comme un tas de merde enflammée. Quoi qu’il en soit, ce sera très amusant et ce sera agréable d’avoir des gens avec nous. »

L’artiste multiplatine de Glasgow était en quelque sorte un hit aux États-Unis. Il a sorti son premier album, Divinely Uninspired to a Hellish Extent, en 2019, qui comprenait la ballade montante “Quelqu’un que vous avez aimé”, marquant son premier single n ° 1 sur le Billboard Hot 100. Ensuite, la chanson a pris sa propre vie, occupant la première place du palmarès des 40 meilleures chansons pop de Billboard pendant 37 semaines, la plus longue étendue depuis la création du graphique en 1992.

« Chez Pulse Films, nous avons toujours travaillé en collaboration et ouvertement avec des artistes pour créer des films qui révèlent l’émotion et la psychologie qui sous-tendent les grands artistes », a déclaré Sam Bridger, responsable des films musicaux chez Pulse Films.

« Lewis Capaldi est une pop star et un personnage singulier. Artiste brut, émotionnellement honnête et sans vergogne dans une industrie surmédiée et formée aux relations publiques, Lewis est une bouffée d’air frais. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de créer un film qui plonge le public dans son univers personnel à ce moment charnière de sa vie. »

