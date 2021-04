Le documentaire de Louis Armstrong “ Black & Blues ” se dirige vers Apple TV +

Apple Original Films a officiellement lancé un nouveau Louis Armstrong long métrage documentaire, Black & Blues: The Colorful Ballad of Louis Armstrong avec Imagine Documentaries produisant le film.

Le film offrira un regard définitif sur la vie et l’héritage du musicien fondateur en tant que père fondateur du jazz, première pop star et ambassadeur culturel des États-Unis.

La musique d’Armstrong était adorée par des millions de personnes dans le monde, mais l’artiste était souvent mal interprété pour ne pas en faire assez pour soutenir le mouvement des droits civils. Malgré ce terme erroné, Armstrong a utilisé sa célébrité pour alimenter la réforme de la justice sociale et avait la volonté de briser son silence sur les questions de ségrégation et de patriotisme.

Avec le plein soutien du Fondation éducative Louis Armstrong, les cinéastes ont eu accès à un trésor de documents d’archives inédits, notamment des centaines d’heures d’enregistrements audio, des séquences de films, des photographies, des journaux personnels et une vie éphémère à usage exclusif dans le premier documentaire important dédié entièrement à sa vie.

Le film sera réalisé par Sacha Jenkins, nominé aux Emmy Awards (Wu-Tang Clan: Of Mics and Men) et produit par Jenkins, Julie Anderson, Sara Bernstein et Justin Wilkes. Brian Grazer et Ron Howard d’Imagine Documentaries seront également producteurs exécutifs. Le projet est produit en association avec Universal Music Group Divertissement Polygram avec Michele Anthony et David Blackman en tant que producteurs exécutifs.

Black & Blues: The Colorful Ballad of Louis Armstrong suit le succès mondial du documentaire acclamé par la critique Apple / Imagine Dads for Apple Original Films du réalisateur Bryce Dallas Howard, Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10 réalisé par Morgan Neville (qui travaille également avec Mark Ronson sur ses prochaines docuseries) ainsi que sur la série à venir, The Supermodels. Apple présentera bientôt le 70e anniversaire de Peanuts, qui êtes-vous Charlie Brown? documentaire d’Imagine Documentaries et WildBrain.

Écoutez le meilleur de Louis Armstrong sur Apple Music et Spotify.