Le documentaire de Michael Monroe retiré du service de streaming finlandais suite au différend entre le chanteur et la société de production

Selon Ilta-Sanomat, société de streaming finlandaise Elisa Viihde a supprimé le documentaire sur l’ancien ROCHES DE HANOI chanteuse Michael Monroe de son service quelques jours seulement après la première mise à disposition du film.

Mika Lepistö, Elisa Viihdedirecteur des partenariats de, a déclaré Ilta-Sanomat que la date de sortie du documentaire avait été convenue avec la société de production, mais Elisa Viihde a décidé de suspendre sa distribution « en raison d’ambiguïtés entre Michael Monroe et la société de production. »

Saku-Petteri Perintö, le réalisateur du film et PDG de la société de production Aime tu le penses, Raconté Ilta-Sanomat: « Le documentaire est sorti quelques jours avant Monroe a commencé à faire pression sur la société de distribution. La distribution a donc été temporairement suspendue. »

Perintö a poursuivi en disant que la sortie du documentaire était initialement prévue en 2017 avant que « de nombreuses nouvelles prises de vue supplémentaires » ne soient effectuées à Monroedemande. « La vraie raison de MonroeLa réaction de, à notre avis, est donc qu’il a conclu un contrat de chevauchement pour un nouveau documentaire avec une autre société de production à notre insu, et je dirais qu’il a un problème avec ça », a-t-il suggéré. « Évidemment pour cette raison il veut rendre difficile la sortie de ce documentaire. »

Malgré les rumeurs en ligne selon lesquelles le documentaire avait été diffusé « illégalement sans Monroel’autorisation de » Perintö souligne qu’il est parfaitement dans son droit légal de rendre le film accessible au public.

« Ces allégations sont complètement absurdes », a-t-il déclaré. « Nous avons tourné le documentaire en collaboration avec Monroe pendant environ cinq ans. Nous possédons les droits du documentaire et l’avons distribué dans le cadre d’accords de distribution existants dont Monroe a été au courant. Il s’agit donc d’un document parfaitement légal, qui a été légalement publié.

« C’est dommage, car nous tenons Michael Monroe et sa carrière en très haute estime », a-t-il ajouté. « Le documentaire est de très haute qualité et a été très bien reçu. »

Lepistö Raconté Ilta-Sanomat les ambiguïtés n’ont été révélées de manière inattendue qu’après la date de sortie convenue du documentaire et il a été retiré de Elisa Viihde jusqu’à ce que les parties trouvent une solution.

« Nous avions obtenu le contenu et les droits de distribution du documentaire directement de la société de production, comme c’est la pratique normale », a-t-il déclaré. « Après la sortie du documentaire, Élisa a été informé du désaccord entre la société de production et Monroe.

« Il y a un accord entre la société de production et Monroe auquel Élisa n’est pas un parti et nous ne connaissons pas les détails. Étant donné que la promotion du contenu culturel est importante pour Élisa, nous avons pensé qu’il valait mieux soutenir la suspension du documentaire jusqu’à Monroe et la société de production ont trouvé une solution. »

Michael a évoqué le différend avec le réalisateur du documentaire dans une interview de décembre 2020 avec le « Dans les tranchées avec Ryan Roxie » Podcast. À l’époque, le chanteur alors âgé de 58 ans a déclaré à propos du film : « Il y avait quelqu’un qui a commencé à le faire il y a quelques années, mais ça ne marchait pas avec la personne, alors je le fais maintenant – quelqu’un d’autres ont commencé à le faire, et ils connaissent vraiment leur métier. Nous avons donc commencé à le faire à la fin de l’été [of 2020], et ça va être un très bon film. Mais on va prendre notre temps avec. Nous visons à le sortir dans quelques années quand j’aurai 60 ans, en 2022.

« Ce ne sera pas une liste de choses que j’ai faites » Michael clarifié. « Ça va être plus comme… Il y a un film sur Diego Maradona, le joueur de football, et [Ayrton] séné, la [Brazilian] Formule [One racing] chauffeur – c’étaient de grands films. Et c’est l’idée de ce film. C’est une belle histoire, et vous ne pouvez la raconter qu’une seule fois. Le réalisateur a une grande vision. Nous n’allons pas nous précipiter. Au plus tard, [we’ll release it] en 2022. Ça pourrait être une bonne fête quand j’aurai 60 ans. »

Le communiqué de presse du 27 décembre sur Perintöle documentaire de l’a décrit comme « le premier documentaire de grande envergure et approfondi sur ROCHES DE HANOI. » Selon le communiqué, « Le documentaire rapide et émouvant plonge les téléspectateurs dans Michaell’âme et les coulisses du monde du rock. Le vaste documentaire est en préparation depuis 2017 et a également été largement tourné en dehors de la Finlande. » Le documentaire comprend une interview avec Michaella mère de Marjatta et se penche sur la mort de ROCHES DE HANOI le batteur Nicholas « Razzle » Dingley, qui a été tué dans un accident de voiture causé par MOTLEY CRUE‘s Vince Neil, et Monroela première femme de Jude Wilder. Également interviewés pour le film ont été Sabrer et Duff McKagan à partir de GUNS N’ ROSES, et Chris Shiflett à partir de COMBATTANTS DE FOO.

Le printemps dernier, Monroe, qui est né comme Matti Antero Kristian Fagerholm en 1962 en Finlande, a parlé du documentaire lors d’une apparition sur un podcast vidéo animé par Todd Kerns, le bassiste de SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS. Il a dit: « [It’s gonna be] toute l’histoire de ma vie, à peu près, basée sur les 10 ans [I spent] à New York. Mais cela commence avec le début de HANOI, et [it’s] vraiment un documentaire sur ma vie et moi. C’est donc en préparation. Mais c’est le genre de chose qu’on ne fait qu’une fois dans sa vie, alors je veux m’assurer que c’est [done properly].

« Les gens disent toujours : « Et si vous faisiez un film avec des acteurs ? » C’est toujours un peu ringard quand les gens agissent comme quelqu’un », a-t-il poursuivi. « Mais une fois le documentaire réalisé, je m’en fiche. Mais je veux le rendre aussi génial que possible. Parce que c’est une histoire fascinante, même si je le dis moi-même.

« Nous avons déjà interviewé Sabrer et Duff [McKagan from GUNS N’ ROSES] et Chris Shiflett [FOO FIGHTERS] pour la version originale, mais nous allons maintenant recommencer et en faire un film documentaire qui ne concerne pas seulement toutes mes réalisations. Bien sûr, c’est génial d’avoir tous ces grands noms sympas qui disent des choses sur moi qui décrivent mon personnage. Mais, vraiment, faites-en une histoire fascinante, donc les gens qui se moquent de moi ou même du rock and roll seront intéressés à regarder. »

Bien que ROCHES DE HANOI a été formé en Finlande, leur boogie hard rock/pop-metal trash, hédoniste et décadent a influencé de nombreux groupes de Los Angeles, dont GUNS N’ ROSES et MOTLEY CRUE.

ROCHES DE HANOI a fait son entrée sur la scène hard rock dans la première moitié des années 1980, devenant l’un des premiers groupes finlandais à avoir un impact international. ROCHES DE HANOIla carrière de s a par la suite déraillé après Razzlela mort de 1984. Tensions internes et déception commerciale des années 1985 « Divorce rock’n’roll » conduit à Monroe quitter le groupe cette année-là, mettant ainsi fin prématurément à ROCHES DE HANOI.

Monroele dernier album solo de , « Une bande d’hommes », est sorti en 2019 via Musique de doublure d’argent.