Le documentaire de Michael Schumacher “émotionnel” à regarder, selon Mick

Mick Schumacher dit que ce sera « émouvant » de regarder le prochain documentaire Netflix sur son père, Michael, que sa famille a pleinement soutenu.

Annoncé pour la première fois comme étant en post-production il y a bien plus de deux ans, le documentaire « Schumacher » doit être diffusé le 15 septembre et comprend des enregistrements privés fournis par l’épouse de l’ancien septuple champion du monde, Corinna, et son fils et sa fille, Mick et Gina-Marie.

Ils ont tous été interviewés pour le documentaire, avec le père de l’homme de 52 ans, Rolf.

La date de sortie a été retardée en raison de la pandémie et il a été récemment annoncé qu’elle deviendrait disponible sur la plate-forme Netflix, qui diffuse également les docuseries en coulisses de la Formule 1 “Drive to Survive”.

Cité par FormulaRapida.net, Mick Schumacher, qui court en F1 pour la première fois cette année avec l’équipe Haas, a confirmé : « Je vais en faire partie, j’ai été interviewé pour ça, oui.

«Je pense qu’il y a beaucoup à espérer. Je pense que c’est un documentaire très spécial et je pense qu’il sera émouvant pour tous ceux qui le regarderont.

Michael Schumacher, bien sûr, a subi de graves blessures à la tête dans un accident de ski en décembre 2013 et son état est resté confidentiel depuis.

Vanessa Nocker, réalisatrice du documentaire, a déclaré dans l’annonce de Netflix à propos du documentaire : “Le plus grand défi était certainement de trouver l’équilibre entre reportage indépendant et considération pour la famille.”

Les autres contributeurs au documentaire incluent le président de la FIA et ancien patron de l’équipe Ferrari de Schumacher, Jean Todt, l’ancien propriétaire des droits de F1 Bernie Ecclestone, les rivaux de course Damon Hill, David Coulthard et Mika Hakkinen, Flavio Briatore de Benetton et le manager du pilote, Sabine Kehm.

Bien que réalisé par Nocker pour la société hambourgeoise B14 Film, le documentaire a été réalisé par les cinéastes allemands primés Michael Wech et Hanns-Bruno Kammertons, qui ont déjà uni leurs forces pour des projets similaires sur la star du tennis Boris Becker et le musicien Udo Jurgens.

Benjamin Seikel, qui a produit le documentaire avec Nocker, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir eu la coopération et la confiance de la famille et de la direction de Michael Schumacher. Sans leur soutien, ce film n’aurait pas été possible.

Schumacher a remporté ses sept titres de champion du monde des pilotes entre 1994 et 2004 pour les équipes Benetton et Ferrari pour établir un record égalé par Sir Lewis Hamilton en 2020.

Son fils, Mick, n’a pas encore marqué de point lors de sa première campagne de Formule 1 pour Haas, mais a obtenu son meilleur résultat jusqu’à présent lors de la dernière course, terminant 12e du Grand Prix de Hongrie.