Le documentaire de Michael Schumacher sera présenté en première sur Netflix ⋆ 10z viral

Netflix se prépare pour un nouveau documentaire, Schumacher, basé sur la vie et la carrière de l’icône de la Formule 1 Michael Schumacher.

Le documentaire atterrira sur le streamer le 15 septembre et retracera le parcours de Schumacher depuis les gravières de Kerpen en Allemagne de l’Ouest jusqu’à sa domination de la Formule 1 et sa bataille pour la santé en cours. Schumacher détient le record du plus grand nombre de victoires en course (91) et le record conjoint de sept titres de champion du monde des pilotes. Il a subi une grave lésion cérébrale dans un accident de ski presque mortel en 2013, quelques mois après avoir pris sa retraite de la F1,

Schumacher inclura des entretiens avec la famille du pilote, dont sa femme Corinna, son frère et collègue pilote de F1 Ralf, et ses deux enfants Gina et Mick. C’est la première fois que nombre d’entre eux parlent ouvertement depuis l’accident de Schumacher. En outre, de nombreux noms notables du monde du sport automobile seront également présents, notamment Sebastian Vettel, Mika Häkkinen, Flavio Briatore, Damon Hill, Jean Todt et Bernie Ecclestone.

Le film est produit par Benjamin Seikel et Vanessa Nöcker de B|14 FILM GmbH. Hanns-Bruno Kammertöns, Vanessa Nöcker et Michael Wech sont administrateurs. L’équipage a également eu accès à des documents d’archives jamais vus auparavant.

« Michael Schumacher a redéfini l’image professionnelle d’un pilote de course et a établi de nouvelles normes. Dans sa quête de la perfection, il n’a épargné ni lui-même ni son équipe, les conduisant vers les plus grands succès », a déclaré Sabine Kehm, la manager de longue date de Schumacher, dans un communiqué.

“Il a trouvé la force pour cette tâche et l’équilibre pour se ressourcer à la maison, avec sa famille, qu’il aime idolâtrement”, a poursuivi Kehm. « Afin de préserver sa sphère privée comme source de force, il a toujours rigoureusement et systématiquement séparé sa vie privée de sa vie publique. Ce film raconte les deux mondes. C’est le cadeau de sa famille à leur mari et père bien-aimés.

L’un des réalisateurs du film, Nöcker, a ajouté : « Le plus grand défi pour les réalisateurs était certainement de trouver l’équilibre entre reportage indépendant et considération pour la famille. Corinna Schumacher elle-même a été notre plus grand soutien à cet égard. Elle-même voulait faire un film authentique, montrer Michael tel qu’il est, avec tous ses hauts et ses bas, sans aucun enrobage.”

Elle a poursuivi: «Elle était géniale et assez courageuse pour nous laisser faire ce que nous voulions, et nous avons donc respecté et gardé ses limites. Une femme très inspirante et chaleureuse qui nous a tous marqués.

Schumacher, premières le 15 septembre, Netflix