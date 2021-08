Le documentaire de Trump fait des comparaisons stupides ⋆ 10z viral

in

N

normalement, il faudrait aller à un perchoir pour idiots comme un séminaire politique de premier cycle, ou CNN, pour trouver une série de pensées aussi hyperboliques et insensées que celles présentées dans The Meaning of Hitler, le nouveau documentaire de Donald Trump.

Après six ans d’étranges comparaisons Hitler-Trump, j’attendais avec impatience un film qui pourrait nous recentrer tous sur la véritable série d’horreur nazie, à laquelle rien ne peut être comparé, sauf d’autres actes gigantesques de meurtre de masse perpétrés par Staline, Mao et Pol Pot. Au lieu de cela, je m’étais à peine installé sur ma chaise que j’entendis Martin Amis me dire, …