Le documentaire “ Hemingway ” explore la définition de l’artiste américain ⋆ .

Ernest Hemingay à bord du Pilar, 1950. (Archives nationales)

Le nouveau documentaire de Ken Burns Hemingway prend dans le génie, l’agonie et les péchés de cet artiste américain déterminant.

La première épouse d’Ernest Hemingway, Hadley Richardson, a déclaré qu’il y avait «tellement de côtés en lui qu’il a défié la géométrie». Homme d’homme qui aimait se faire appeler «Catherine» au lit, apôtre de la franchise qui mentait souvent sur ses exploits, libertaire qui espionnait pour Staline, il nous a laissé une biographie aussi bourrée que son œuvre était maigre. Il était un objet de fascination comme aucun autre écrivain, et il reçoit son dû dans le superbe nouveau documentaire Hemingway, un film en trois parties de six heures pour PBS réalisé par Ken Burns et Lynn Novick, avec un scénario pénétrant de Geoffrey C. Salle.

La célèbre prose de rechange d’Hemingway se tient correctement au centre du documentaire, et toutes ces années plus tard, elle conserve sa puissance pure et concentrée, obtenue par l’équivalent littéraire de débloquer une force énorme en divisant l’atome. «J’ai essayé d’écrire une bonne histoire sur les gens sans faux, ni préciosité ni chevaux ** t», a-t-il déclaré au début de sa carrière. (Les mots d’Hemingway, tirés à la fois de ses nombreuses lettres et de sa prose, sont lus par Jeff Daniels: un choix étrange, mais on s’y habitue.)

Autant que quiconque, Hemingway a créé un goût moderne: Sardonic sans essayer d’être drôle, allergique à la parure et guidant ses lecteurs dans la direction opposée à des écrivains agressivement difficiles tels que James Joyce et TS Eliot, il était le maître qui a enseigné à tous les artistes suivants comment dire des choses en ne les disant pas. Plus il était elliptique, plus il était dévastateur. Le doc note qu’il a réécrit la fin de A Farewell to Arms 47 fois avant de s’installer sur ces mots indélébiles, après la mort de Catherine, la petite amie du narrateur, Frédéric, en couches, son enfant est mort-né et Frédéric parle aux infirmières de quitter le lit de mort:

Mais après que je les ai fait partir, j’ai fermé la porte et éteint la lumière, ce n’était pas bon. C’était comme dire adieu à une statue. Au bout d’un moment, je suis sorti et j’ai quitté l’hôpital et je suis retourné à l’hôtel sous la pluie.

C’est difficile à surmonter: la rareté est ce qui le rend écrasant. À son meilleur, Hemingway a réalisé l’alchimie de la création de phrases minimalistes et non sentimentales mais profondément expressives. Cela a fait de lui le plus viril des écrivains et, dans sa vie privée, il a mis à profit sa personnalité littéraire, devenant le sportif le plus visible des États-Unis depuis son idole Teddy Roosevelt, se précipitant dans la Première Guerre mondiale (en tant que chauffeur d’ambulance en Italie, où il a reçu plus de 200 personnes). des éclats d’obus), la guerre civile espagnole (correspondant à Madrid) et, plus surprenant, la Seconde Guerre mondiale. Dans la quarantaine, il a rejoint les forces d’invasion en Normandie, a tué trois officiers SS avec des grenades en France, a failli être tué deux fois et, bien qu’il soit un civil, a combattu avec le 22e régiment d’infanterie dans la bataille cauchemardesque de la forêt de Hürtgen.

L’appréciation de Burns et Novick pour la prose d’Hemingway est contagieuse et vous donnera envie de revenir en arrière et de relire vos œuvres préférées. Le doc utilise la technique de signature de Burns qui consiste à glisser lentement sur des photos fixes soutenues par une narration en voix off (Meryl Streep et Keri Russell font partie de celles qui expriment les femmes dans la vie d’Hemingway) afin que les morts puissent nous parler à partir de lettres. Il y a également des entretiens approfondis et précieux avec le deuxième fils d’Hemingway, Patrick, qui est toujours en vie. Tout cela est étoffé par des commentaires utiles d’écrivains, d’universitaires et de fans tels que le regretté John McCain, qui parle avec tendresse de tomber amoureux de Robert Jordan, le héros de Pour qui sonne le glas (1940). McCain, approchant de la fin de sa vie, s’effondre presque en citant cette merveilleuse phrase: «Le monde est un bel endroit et vaut la peine de se battre et je déteste beaucoup le quitter.

Et pourtant, ce livre contient aussi le clunker notoire: «Mais as-tu senti la terre bouger?» Cherchant à faire de tout une sorte de rituel profond, Hemingway s’enlisait très souvent dans son sérieux et devenait le romancier le plus facile à parodier. Je ne pouvais pas le supporter à l’adolescence et je ne suis pas revenu vers lui avant la trentaine, lorsque la beauté simple de The Sun Also Rises (1926) m’a frappé durement, et j’ai été également fasciné par le détail de l’âge du jazz dans ses mémoires incandescentes A Moveable Feast, publié à titre posthume en 1964.

Il y a eu des moments où le style taillé d’Hemingway est devenu une sorte d’affection, ce que JD Salinger (qui, en tant que sergent de l’armée et fan, a retrouvé l’icône au Ritz à Paris en 1944) pourrait qualifier la phoniness rampante. Dans le pire des cas, Hemingway a assez crié: Pouvez-vous croire à quel point je sous-estime cela? Burns et Novick sont assez honnêtes pour considérer où Papa s’est trompé (son effort vilipendé de 1950 Across the River and into the Trees) et admettent également que l’opinion n’est guère unanime, même sur Le vieil homme et la mer (1952), la nouvelle qui a amené Hemingway le prix Nobel. Un Nobeliste plus tard, Mario Vargas Llosa, affirme qu’il ne s’agit pas simplement d’un cadeau tardif inattendu, mais de la plus grande réussite d’Hemingway, alors que la romancière Edna O’Brien l’appelle «l’écriture d’écolier». (O’Brien a raison; c’est terrible.)

Les documentaires ont tendance à être essayistes, à définir une position et à la défendre, mais Burns et Novick sont avant tout des passionnés; ils ne se proposent généralement pas de couvrir un sujet pour le démolir. Ce sont clairement des admirateurs d’Hemingway qui trouvent le bon équilibre en discutant de ses nombreux péchés. Il était cruel et manipulateur envers ses quatre épouses, il a laissé boire l’emmener dans des endroits infernaux et il a gaspillé une partie considérable de ses années les plus productives. Le film prend également soin de nous rappeler, à deux reprises, qu’il a utilisé le mot N et qu’il a abattu de nombreux animaux innocents lors d’un safari, non que quiconque né en 1899 aurait considéré l’une ou l’autre de ces habitudes comme inhabituelle. De plus, lorsqu’on lui a demandé de présenter From Here to Eternity de James Jones, il l’a plutôt appelé «une rivière de morve».

Les sources de torture d’Hemingway étaient nombreuses; la maladie mentale sévit dans la famille, tout comme le suicide. (Quatre des huit membres de sa famille nucléaire, y compris son père, sont morts de leur propre main.) Il y avait en lui un mystère sexuel peut-être insoluble; il a été attiré par les femmes androgynes et, tard dans la vie, avec sa quatrième épouse Mary Welsh, a joué à des jeux sexuels dans lesquels il serait la «fille» (Catherine) et elle serait le «garçon», appelé Peter. Le troisième fils d’Hemingway, Gregory, était un travesti qui subissait un changement de sexe au moment de sa mort. La question de savoir si l’image hyper-masculine d’Hemingway était performative ou mise en scène est un sujet de débat légitime, mais le documentaire expose simplement ce qui est connu sans s’aventurer dans la spéculation. Il n’établit pas non plus une réponse définitive sur la politique d’Hemingway. Dans les années 30, il écrivait: «Il n’y a ni gauche ni droite dans l’écriture. Il n’y a que de la bonne écriture et une mauvaise écriture. » Il a également déclaré: «Je ne peux pas être communiste maintenant parce que je crois en une seule chose: la liberté. L’Etat, je ne me soucie pas. Tout ce que l’État a jamais signifié pour moi, c’est une fiscalité injuste. Je crois au minimum absolu du gouvernement. En Espagne, cependant, où la cause antifasciste s’est progressivement transformée en stalinisme, il a dissimulé les atrocités de gauche et a exhorté John Dos Passos à ne pas signaler les meurtres staliniens de peur de blesser la gauche. Il a même accepté une mission d’espionnage pour Staline (bien qu’il n’ait jamais fourni aucune information), et quand le castrisme a balayé Cuba en 1959, lui coûtant sa maison bien-aimée à l’extérieur de La Havane, Hemingway a déclaré son soutien.

Hemingway entre donc dans la catégorie Deeply Flawed, mais il y a beaucoup de compagnie – notamment 98,5% de ses collègues grands artistes. Cependant, nous ne devons en aucun cas négliger ses forces, et Hemingway ne le fait pas, nous laissant nous sentir riches d’admiration pour cet artiste américain déterminant, sans doute le romancier américain. Un de ses disciples dans l’église de prose dure et maigre, le romancier Tobias Wolff, l’exprime ainsi: «Il a changé les meubles de la pièce.