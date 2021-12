Le documentaire Juice WRLD « Into the Abyss » sortira la semaine prochaine

Crédit photo : Joël Muniz

La semaine prochaine, un documentaire de Juice WRLD intitulé « Into the Abyss » sera diffusé en avant-première sur HBO.

Le documentaire devrait donner aux fans un aperçu des dernières années du rappeur avant sa mort prématurée en décembre 2019. « Le film comprend une multitude de séquences inédites, y compris plusieurs morceaux inédits et des dizaines d’interviews de l’industrie alors qu’il détaille Juice WRLD a du mal à concilier son ascension fulgurante avec des problèmes de santé mentale sous-jacents et une dépendance croissante aux médicaments sur ordonnance », lit-on dans le synopsis officiel du film.

Le documentaire Juice WRLD est réalisé par Tommy Oliver et produit par Bill Simmons. « Into the Abyss » sortira sur HBO Max le 16 décembre à 20h.

La mère de Juice WRLD, Carmela Wallace, a annoncé le mois dernier le deuxième album posthume du rappeur. « Il n’y avait rien de plus apprécié par Jarad ‘Juice WRLD’ Higgins que de proposer de la nouvelle musique à ses millions de fans à travers le monde », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Il a laissé derrière lui un catalogue de musique étonnamment riche qui garantira à ses fans d’avoir de nouvelles chansons à écouter pour les années à venir. »

Fighting Demons sortira le 10 décembre, les fans auront donc de la nouvelle musique à écouter avant de regarder le documentaire Juice WRLD.

«Jarad a toujours été d’une honnêteté saisissante à propos de ses luttes et, grâce à son génie musical, il a exprimé de manière vivante ce qu’il avait dans le cœur et l’esprit à travers son art. Il n’a jamais abandonné, et ses amis et sa famille n’ont jamais renoncé à lui offrir leur soutien », a poursuivi sa mère dans l’annonce de l’album. Le nouvel album fait suite au premier LP posthume de Juice WRLD, Legends Never Die, sorti en 2020.

« Nous encourageons tous ceux d’entre vous qui luttent contre la toxicomanie et la santé mentale à ne jamais abandonner le combat », ajoute Wallace. « Nous continuons à vous offrir une assistance gratuite via LiveFree999.org créé en son honneur. » Carmela Wallace a créé le site Web en octobre 2020 pour servir de ressource aux parents d’enfants aux prises avec la toxicomanie, l’anxiété et la dépression.