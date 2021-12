Le documentaire « Long Promised Road » de Brian Wilson obtient une date de sortie au Royaume-Uni

Longue route promise, le nouveau documentaire sur Brian Wilson, sortira au cinéma au Royaume-Uni le mois prochain, à partir du 21 janvier.

Le documentaire présente plus de 36 des plus grands succès de Wilson, ainsi que des morceaux rares, des démos inédites et plus encore.

Le réalisateur Brent Wilson (aucun lien de parenté) a déclaré : « Mes partenaires et moi avons entrepris de raconter l’histoire de Brian d’une manière qui n’avait jamais été faite auparavant. Avec tant de livres, documentaires et films déjà sortis ; Je savais que c’était un objectif presque impossible. Ce documentaire s’adresse à la fois aux fans inconditionnels et à ceux qui souhaitent connaître Brian à un niveau personnel. Brian a eu une vie extraordinaire et vous pouvez voir comment sa carrière musicale a influencé tant de stars mondiales d’aujourd’hui. Nous avons créé Brian Wilson : Long Promised Road pour combler le fossé entre le mythe et la réalité et nous sommes ravis que le public britannique le voie dans les cinémas à partir du 21 janvier.

Le mois dernier, Wilson a sorti la nouvelle chanson « Là où j’appartiens », extrait de la bande originale du documentaire. Le morceau met en vedette Jim James de My Morning Jacket, qui a également co-écrit le morceau. La bande originale complète est sortie le 26 novembre.

La chanson, dans laquelle Wilson revient sur son adolescence en tant qu’écrivain et musicien, a été taquinée dans la bande-annonce du film, basée sur des conversations entre les garçons de la plage co-fondateur et son ami et éditeur de Rolling Stone Jason Fine. Il a ouvert dans les cinémas américains dans une série limitée et des services de vidéo à la demande en novembre. Le documentaire présente également des interviews de Wilson avec James lui-même, Elton John, Bruce Springsteen, Nick Jonas, Linda Perry, Gustavo Dudamel, Al Jardine et d’autres.

« J’étais ravi quand [director] Brent [Wilson] et Jason m’a demandé de composer une chanson pour le film, j’ai aimé travailler sur la chanson avec Jim, il était le collaborateur parfait », a déclaré Wilson.

« Dans mon cœur et mon âme, la musique de Brian Wilson a toujours occupé une place d’une telle importance divine », a déclaré James, qui chante les harmonies et certains dirigent la nouvelle composition. « Il a toujours été là avec moi pour célébrer les plus grands triomphes de la vie et m’a également soutenu pendant certaines de mes heures les plus sombres. »

Achetez ou diffusez At My Piano.