Le documentaire officiel de Ronnie James Dio sortira cette année : il « va tout au long de sa vie jusqu’à la fin »

Wendy Dio, veuve et gérante de longue date de Ronnie James Dio, a parlé à un journaliste argentin Lucas Gordon sur le prochain documentaire couvrant la carrière sur la vie et l’époque de l’icône légendaire du rock. C’est le premier documentaire sur Dio être pleinement autorisé par la succession de l’artiste. BMG est à la fois financier et producteur exécutif du film.

« Ça sort [later this] année », a-t-elle dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « JE [recently] vu la première coupe de celui-ci. C’était très émouvant. C’est très différent de [Dio‘s autobiography]. Parce que le livre se termine en 1986, avec Ronnie jouer au Madison Square Garden. Mais le documentaire va tout au long de sa vie jusqu’à la fin. Et c’était très émouvant. Je le regardais avec mon publiciste et une personne de BMG, qui financent le documentaire. Et nous avons tous pleuré. C’était très émouvant. Mais c’est vraiment intéressant et vraiment bon. Rob Halford c’est génial de parler d’histoires. Lita Ford [and] Jack Black [are also in it]. Eddie Trunk [SiriusXM radio personality] et Mick Mur [author of Dio‘s autobiography] à la fois genre de narré et tout. J’en suis très content. Je ne sais pas exactement quand ça va sortir [this] année, mais ça va sortir [this] an. »

Août dernier, Wendy Raconté SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk » sur ce que les fans peuvent s’attendre à voir dans le documentaire : « Il y a un tas de trucs de [old] Super 8 [tapes] et quelques autres trucs. Il y a des interviews fantastiques avec toutes sortes de personnes différentes sur le moment où elles travaillaient avec Ronnie ou ce qu’ils faisaient à l’époque, peut-être en soutenant Ronnie. C’est totalement différent du [recently released Dio] livre. Et je suis très intéressé de voir cette coupe. Je suis excité, en fait, de le voir. Et je pense que ça va être génial. »

En octobre 2019, Wendy dit au WSOU station de radio dont le documentaire « ira Ronniel’enfance tout au long [to the end of his life]. Je pense qu’ils ont interviewé Jack Black, et je pense qu’ils ont interviewé tous Ronnieles membres du groupe et Doug Aldrich et je pense, Jeff Pilson. Ils se préparaient à aller en Arizona pour interviewer Rob Halford et Lita Ford. Et puis ils allaient en Angleterre pour interviewer Tony Iommi. Ils l’ont déjà fait Type [Butler]. Il y aura donc des histoires très intéressantes de différentes personnes. Je pense que ce sera une bonne chose, et cela montrera aux gens beaucoup de choses que les gens n’ont jamais vues auparavant. »

Ronnie James Dio décédé d’un cancer de l’estomac le 16 mai 2010 à l’âge de 67 ans.

Dio était reconnu dans le monde entier comme l’un des chanteurs les plus grands et les plus influents de l’histoire du heavy metal. Le chanteur, qui enregistrait et tournait avec SABBAT NOIR ramification PARADIS ENFER avant sa maladie, a reçu un diagnostic de cancer de l’estomac à la fin de 2009. Il a subi une chimiothérapie et a fait ce qui est maintenant sa dernière apparition publique en avril 2010 au Revolver Golden Gods Awards à Los Angeles.

Diol’autobiographie de , intitulée « Rainbow In The Dark: L’Autobiographie », est sorti en juillet dernier via Presse permutée.



