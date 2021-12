Le documentaire sur « A Clockwork Orange » est déjà sorti

L’un des chefs-d’œuvre du cinéma du XXe siècle et peut-être de tous les temps est sans aucun doute Orange mécanique. Réalisé par l’un des réalisateurs les plus importants de l’histoire, Stanley Kubrick, est aujourd’hui l’un des films les plus acclamés par la critique et en vue de son anniversaire, cinquante ans après sa sortie, MTC a créé un documentaire à ce sujet. Votre nom, L’orange interdite, se réfère à la nature de celui-ci : provocateur, controversé, controversé.

Depuis la sortie de ce film, en 1971, a suscité beaucoup de résistance en raison de ses multiples scènes de sexe et de violence. c’était même interdit aux États-Unis jusqu’en 1973, au Brésil jusqu’en 1978, en Afrique du Sud jusqu’en 1984, en Angleterre jusqu’en 1999 et en Irlande jusqu’en 2000.

Dirigée par Pedro González Bermudez, dans ce film, nous voyons les coulisses de l’histoire à travers sa voix Malcolm McDowell, personnage principal du film. Dans cet opus, l’acteur britannique raconte des anecdotes inédites sur le tournage de celui-ci, qui impliquent pour la plupart Kubrick, qui a toujours été connu pour être un cinéaste exigeant et perfectionniste. Une autre des grandes figures qui participe est Vicente Molina Foix, en charge de la traduction et de l’adaptation des dialogues du film en espagnol et qui a eu une relation étroite avec le réalisateur jusqu’à sa mort.

Ici vous pouvez voir la bande-annonce: