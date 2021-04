Le documentaire sur la surpopulation vacille ⋆ .

“8 milliards d’anges” est un titre certes étrange pour un documentaire sur les dangers de la surpopulation, une cuillerée sucrée de “vous êtes tous merveilleux” qui précède le message médicinal de “mais honnêtement, vous êtes beaucoup trop nombreux.”

La réalité de l’approche de ce film, cependant, est un martèlement naïf de faits et de chiffres. Le réalisateur Victor Velle sait que la surpopulation est un sujet délicat – (toux) la politique de l’enfant unique de la Chine (toux) – de sorte que la première heure est un succès plus grave de pierres de touche de la documentation qui épelle le destin existentiel des générations futures, du réchauffement des eaux à l’épuisement des ressources en passant par industrialisation incontrôlée. Qu’il s’agisse de la surpêche au Japon ou de l’agriculture extractive aux États-Unis ou, bien, apparemment tout ce qui se passe en Inde – mauvais air, mauvaise eau, grande pauvreté – le coupable est toujours que nous essayions de répondre aux demandes de plus de «nous».

C’est vrai, bien sûr, même si le vidage de données du film ne surprendra pas son public cible. S’il y a un point remarquable et non controversé sur lequel les interviewés de Velle sont d’accord, c’est que les problèmes de durabilité commencent par un excès de consommation dans les pays développés, et non par des familles pauvres dans des régions déprimées qui tentent de survivre. À cet égard, nous apprenons qu’un enfant né d’un Américain fortuné est l’équivalent de 40 enfants bangladais.

Mais c’est déconcertant la façon dont Velle nous bombarde de statistiques, d’avertissements et de musique inquiétante avant de s’installer dans son cerveau (principalement blanc) de chercheurs et d’experts expliquant la croissance démographique comme sujet de survie que nous ne devrions pas avoir peur d’aborder.

La coercition concernant la fertilité n’est pas la réponse, nous dit-on (euh, merci mon Dieu) mais un film honnête devrait au moins plonger dans les paramètres troublants de ce débat – comme le film déchirant de Nanfu Wang “One Child Nation” – surtout après un apocalyptique heure indiquant que les décisions capitalistes et politiques sont les vrais méchants. Faire l’éloge d’un drame radiophonique éthiopien calculé pour une augmentation des visites de planification familiale et suggérer que les pays pauvres devraient mieux éduquer les femmes donne à «8 milliards d’anges» une brillance condescendante de la solution de dernier acte quand il a été clairement expliqué où une grande partie de la faute est à une souffrance planète.

