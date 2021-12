Le documentaire sur le prince Harry et William reçoit un contrecoup massif, des centaines de plaintes déposées

Un récent documentaire sur le prince William et le prince Harry et les médias diffusé sur la BBC fin novembre a alimenté près de 1 000 plaintes de téléspectateurs. Les princes et la presse ont été diffusés sur le diffuseur les 22 et 29 novembre et ont examiné les relations entre les frères royaux et les médias, le documentaire en deux parties de la BBC Two ayant suscité un total de 925 plaintes auprès de la BBC.

Les plaintes, selon la BBC et telles que rapportées par PA Media, étaient liées à des « préjugés contre la famille royale », les deux épisodes du documentaire suscitant la controverse. Examinant la période après le jubilé de diamant de la reine en 2012 et examinant la relation entre le duc de Cambridge et le duc de Sussex, le premier épisode a reçu 776 plaintes. Le deuxième épisode, qui portait sur les trois dernières années, au cours desquelles Harry et son épouse Meghan Markle ont notamment pris leur retraite en tant que membres de la famille royale, a reçu un total de 149 plaintes. À titre de comparaison, 1 428 plaintes concernant Good Morning Britain sur ITV ont été envoyées au régulateur des médias Ofcom à la suite d’une discussion sur le système de signalement des cartons jaunes contre les coronavirus, et l’animateur de radio Steve Allen a attiré 840 plaintes après avoir décrit le concurrent de Strictly Come Dancing Tilly Ramsay comme une « petite chose potelée . »

Présenté par Amol Rajan, The Princes and the Press incluait un certain nombre d’allégations explosives, notamment des allégations selon lesquelles William et son équipe auraient informé les médias contre Markle et Harry. Le documentaire, selon The Sun, a également affirmé que des fuites dans la presse sur le comportement de Markle envers le personnel provenaient d’autres ménages royaux peu de temps après son mariage avec Harry en 2018.

Dans les jours qui ont immédiatement suivi la première du documentaire controversé, la BBC a reçu plus de 100 plaintes. La BBC a reconnu les plaintes dans un communiqué, partageant que les plaintes provenaient de « téléspectateurs qui pensent que le programme est irrespectueux envers la famille royale et n’aurait donc pas dû être diffusé ». Dans un communiqué, la BBC a déclaré que le documentaire « explorait la relation entre les médias et la monarchie, en se concentrant sur les jeunes membres de la royauté » et incluait « explorait la relation entre les médias et la monarchie, en se concentrant sur les jeunes membres de la royauté ». Le communiqué ajoute que le documentaire comprend « une déclaration royale dans les deux épisodes du programme » et qu’il y a eu « des démarches auprès de Buckingham Palace, Kensington Palace et Clarence House pour commenter ou pour qu’un représentant soit interviewé pour cette série ». La déclaration de la famille royale diffusée à la fin des épisodes a déclaré: « une presse libre, responsable et ouverte est d’une importance vitale pour une démocratie saine ». Il a ajouté: « Cependant, ce sont trop souvent des affirmations exagérées et infondées de sources anonymes qui sont présentées comme des faits et il est décevant que quiconque, y compris la BBC, leur donne de la crédibilité. »