Le documentaire tant attendu de Triumph est “ à quelques semaines ” de la fin: “ C’est sensationnel ”

TRIOMPHE bassiste / claviériste Mike Levine s’est entretenu avec The Metal Voice du Canada au sujet du tout premier long métrage documentaire sur la carrière dramatique du groupe. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “C’est dans la phase finale. Nous venons d’approuver tous les crédits à la sortie du film lui-même – pour l’écriture de chansons et qui est quoi, et des remerciements particuliers, et dont la courtoisie de, et tout ça. Et j’étais en studio avec Sam Dunn, le réalisateur et l’éditeur, je dirais il y a trois semaines, et nous avons parcouru toutes les corrections audio…

“Pour le moment, c’est juste une question, je suppose, de mettre tout cela dans le montage final du film”, a-t-il poursuivi. «Et une fois que c’est fait, c’est: ‘Apportons-le, les garçons.’ C’est fini. Alors je dirais que dans quelques semaines, ça devrait être fait. Et puis nous verrons où ça va… Mais c’est un film sensationnel, au fait – c’est sensationnel. “

Produit par Emmy et Peabody primé Films Banger, “Triumph: mettez-le sur la ligne” est un Avoir très envie de documentaire original qui a été précédemment décrit comme “une promenade à sensations fortes et exaltante à travers l’histoire de l’un des actes les plus méconnus du rock”. Le film couvre TRIOMPHESes modestes débuts en tant qu’éléments de base du circuit GTA au milieu des années 70 jusqu’à leur apogée en tant que mastodontes en tournée, vendant des arènes et des stades partout en Amérique du Nord avec leurs spectacles légendaires spectaculaires en direct – et bien au-delà.

L’année dernière, guitariste / chanteur Rik Emmett Raconté La voix métallique à propos de la fabrication de “Triumph: mettez-le sur la ligne”: “Il y a une nature surréaliste – vous revenez dans votre vie, et ils vous rappellent des choses que vous aviez complètement oubliées”, at-il poursuivi. «Et vous allez, ‘Oh, ouais.’ Et puis ils creusent plus profondément, et ils disent: “Alors, quand le groupe s’est séparé …” Et vous vous dites: “D’accord, ça fait mal, en fait.” Je ne veux pas avoir à revenir là-dessus, parce que la montée et la chute et la montée encore, c’est la chute qui fait mal. Je ne veux pas y aller. Je pensais que je mettrais tout ça derrière moi. C’était vilains et lourds bagages. “

Emmett a également parlé d’une “chose vraiment extraordinaire” Films Banger fait en travaillant sur “Triumph: mettez-le sur la ligne”. “Ils ont transporté des fans du monde entier”, a-t-il déclaré. “Ils ont créé un événement. Et les fans ne savaient pas que nous allions jouer trois chansons. Alors, ils les ont tous amenés à l’entrepôt, et ils errent, et ils regardent ça. TRIOMPHE genre de chose musée-y. Ils ont des mannequins avec mes vieilles combinaisons en spandex. Et puis ils les ont envoyés et ils allaient leur montrer quelques petits clips sur un canevas. Le canevas tombe et nous y voilà et nous jouons. Et ce sont les gens qui nous aiment le plus. Et il n’y en avait que quelques centaines. Mais c’était tellement intense; c’était tellement incroyable. Et, bien sûr, ils ont, comme, 15 caméras dans la pièce capturant tous les angles de cela. Et puis vous dites: ‘Oh mon Dieu. C’est très résistant.

“Alors c’est vraiment bien,” Rik ajoutée. «Cela touche vraiment au cœur de, vous êtes un groupe, vous créez de la musique, vous établissez un lien avec les gens, puis voici ces gens, vous êtes la bande originale de leur vie, et cela compte pour eux. Alors ils Je t’aime. Je pourrais monter là-haut et péter, et ils diraient: “Ouais! Génial!” “

L’événement sur invitation uniquement susmentionné a eu lieu en novembre 2019 devant 300 «superfans» à Travail du metal studio à Mississauga (une banlieue de Toronto), Ontario, Canada. Emmett, Levine et batteur Gil Moore a joué un ensemble de trois chansons qui a marqué TRIOMPHEla première performance en 11 ans, ainsi que sa première en tant que pur trio de puissance à trois pièces en 31 ans. Les morceaux joués étaient “Quand les lumières s’éteignent”, “Posez-le sur la ligne” et “Pouvoir magique”.

Moore, Levine, et Emmett formé TRIOMPHE en 1975, et leur mélange de riff-rockers lourds avec des odyssées progressives, parsemés de paroles réfléchies et inspirantes et de jeu de guitare virtuose en ont rapidement fait un nom connu au Canada. Hymnes comme “Posez-le sur la ligne”, “Pouvoir magique” et “Combattez le bon combat” les a brisés aux États-Unis, et ils ont amassé une légion de fans férocement passionnés. Mais, en tant que groupe qui s’est soudainement séparé au zénith de sa popularité, TRIOMPHE a raté une occasion de dire merci à ces fans fidèles et dévoués, une base qui est toujours active aujourd’hui, trois décennies plus tard.

De retour en 2016, Moore et Levine réuni avec Rik en tant qu’invités spéciaux sur le “RES 9” album de Emmettbande de RÉSOLUTION9.

Après 20 ans d’écart, Emmett, Levine et Moore joué aux éditions 2008 du Festival de rock suédois et Rocklahoma. Un DVD de la performance historique de la Suède a été mis à disposition quatre ans plus tard.