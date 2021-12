You’re Watching Video Music Box, qui relate l’émission de vidéoclips la plus longue au monde, devrait être diffusée en première ce soir (3 décembre) à 20 h 00 HNE.

Video Music Box a été lancé et hébergé à New York par le DJ visionnaire et MC Ralph McDaniels. Avec quatre décennies d’images inédites du coffre-fort bondé de McDaniel, le film met en lumière l’influence mondiale de la série sur le hip-hop, ainsi que ses triomphes professionnels et personnels.

Le documentaire est le premier réalisateur de la légende de la musique primée aux Emmy et aux Grammy Awards et partenaire de Mass Appeal Nasir « Nas » Jones. Le film est produit par Mass Appeal pour Showtime.

Le film lance l’initiative massive HIP HOP 50 de Mass Appeal. La société de divertissement s’est associée à Showtime pour sa programmation HIP HOP 50, qui se poursuivra au cours des trois prochaines années et comprendra des séries et des longs métrages non scénarisés, des podcasts et des courts métrages numériques de et sur certains des plus grands noms du genre, culminant avec le 50e anniversaire du genre en 2023.

L’initiative est dirigée par Nas, le PDG de Mass Appeal Peter Bittenbender et le directeur de la création de Mass Appeal et le partenaire nominé aux Emmy Sacha Jenkins.

Le mois dernier, Spotify et Mass Appeal annoncés et a publié The Bridge, un nouveau podcast animé par l’artiste lauréat d’un Grammy Award Nas et la personnalité de la radio Minya « Miss Info » Oh, dans le cadre de l’initiative HIP HOP 50.

The Bridge: 50 Years of Hip Hop est un talk-show qui présente des conversations animées avec une pléthore d’invités allant des rappeurs emblématiques, des producteurs aux artistes populaires d’aujourd’hui pour explorer les façons dont le hip hop a influencé la société. La première saison a été lancée le mardi 16 novembre avec de nouveaux épisodes diffusés chaque semaine, exclusivement sur Spotify.

Nas et Miss Info entretiennent une relation musicale de longue date depuis le début des années 90, lorsque Miss Info a écrit l’une des critiques d’albums hip hop les plus renommées sur La Source pour Illmatique de Nas album. Le moment du cercle complet prendra vie cet automne alors que la paire rend hommage à 50 ans de culture Hip Hop à travers une narration unique.

Visitez le site Web officiel de Showtime pour plus d’informations sur You’re Watching Video Music Box.