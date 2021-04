Le DOD a dépensé 6,5 milliards de dollars pour des infrastructures “ inutilisées ”, “ abandonnées ” et “ détruites ” en Afghanistan ⋆ .

Le Golden Horseshoe est une désignation hebdomadaire de Just the News destinée à mettre en évidence des exemples flagrants de gaspillage des contribuables par le gouvernement. Le prix porte le nom des sièges de toilette en forme de fer à cheval pour les avions militaires qui coûtaient au Pentagone 640 $ chacun dans les années 1980.

Cette semaine, en l’honneur de l’annonce du président Biden selon laquelle les États-Unis quitteront officiellement l’Afghanistan d’ici le 11 septembre de cette année, notre récompense va au ministère américain de la Défense pour une petite fraction des milliards de dollars de contribuables qui ont été canalisés. à l’effort de reconstruction afghan depuis le début des années 2000.

Pour le contexte, les États-Unis ont dépensé «environ 864,2 milliards de dollars… pour toutes les activités américaines en Afghanistan depuis 2001», selon le dernier rapport de l’Inspecteur général spécial pour la reconstruction de l’Afghanistan au Congrès. Environ 143 milliards de dollars de ce total sont allés aux efforts de reconstruction.

Selon un rapport SIGAR de fin février, le gouvernement américain a dépensé au moins 7,8 milliards de dollars pour construire ou financer des écoles, des prisons, des hôpitaux, des routes, des ponts, un hôtel et plusieurs installations militaires afghanes depuis 2008. Le DOD en a fourni 6,5 milliards. 7,8 milliards de dollars.

Le rapport a révélé qu’au moins 2,4 milliards de dollars d’actifs entièrement financés étaient en fin de compte «inutilisés ou abandonnés» ou «n’avaient peut-être pas été utilisés aux fins prévues, s’étaient détériorés ou avaient été détruits». L’hôtel, par exemple, était un projet de 60 millions de dollars qui n’a jamais été achevé. L’entreprise n’est jamais devenue opérationnelle et la structure délabrée est actuellement abandonnée au milieu de Kaboul.

Le rapport poursuit en révélant que seulement 1,2 milliard de dollars sur les 7,8 milliards de dollars ont été dépensés aux fins prévues, et que parmi ces fonds, seuls 343,2 millions de dollars d’actifs ont été «maintenus en bon état».

Le SIGAR a constaté une tendance continue d’agences américaines versant «trop d’argent, trop rapidement, dans un pays trop petit pour l’absorber», a déclaré John Sopko, l’inspecteur général spécial, dans un communiqué accompagnant le rapport de février.

«Le fait qu’un si grand nombre d’immobilisations ne soient pas utilisées, détériorées ou abandonnées aurait dû être une source de préoccupation majeure pour les agences finançant ces projets», a commenté Sopko.

«La raison la plus courante pour laquelle les fonds dépensés pour les immobilisations ont été gaspillés était que les bénéficiaires afghans ne disposaient pas des ressources ou des capacités dont ils avaient besoin pour exploiter et entretenir ces actifs», indique le rapport. «Cela suggère que les agences américaines n’ont généralement pas construit ou acheté des immobilisations que le gouvernement afghan et le secteur privé peuvent se permettre de maintenir seuls.»

Depuis la création du SIGAR en 2008 pour surveiller les projets financés par les contribuables en Afghanistan, les rapports trimestriels du bureau ont constamment révélé des montants massifs de dollars des contribuables qui ont été mal dépensés, abusés ou gaspillés dans la région.

Avec l’accord que l’ancien président Donald Trump a conclu avec le gouvernement afghan pour organiser une sortie des troupes américaines de la région réaffirmé maintenant par le président Joe Biden, la présence militaire américaine de 20 ans en Afghanistan – qui a coûté près de 1000 milliards de dollars et la vie de plus de 2.400 soldats américains – prendra fin en septembre. Ce que cela signifie pour le nombre de dollars que le gouvernement dépense dans la région, seul le temps le dira.