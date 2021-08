Le DOD accordera 850 000 $ pour le suivi des tortues de l’Ouest, d’autres « tâches liées aux ressources naturelles » .

Le prix de cette semaine va au ministère de la Défense pour une subvention prévue d’au moins 851 000 $ pour les « tâches liées aux ressources naturelles », qui comprend l’installation de dispositifs de surveillance sur les tortues de l’ouest pour suivre leurs mouvements à la base aérienne Edwards de Californie.

Le plafond de financement potentiel du programme est de 25 millions de dollars.

« Les objectifs des travaux à effectuer dans le cadre de cet ordre de travail sont de mener des tâches relatives aux ressources naturelles sur les terres fédérales appartenant à la base aérienne Edwards (AFB) et de préparer des rapports détaillant les résultats de ces travaux à soumettre au projet USACE Omaha. Manager (PM), AFCEC Edwards Installation Support Section (ISS) POC et Edwards Natural Resource POC », indique l’avis de subvention.

La demande de déclarations d’intérêt des candidats décrit trois tâches obligatoires du programme de financement. La tâche 1 consiste à « collecter et surveiller la tortue de l’Ouest (Actinemys marmorata) dans son habitat potentiel à l’intérieur de Edwards AFB ».

Cette tâche comporte quatre étapes : piégeage et collecte; installation de dispositifs de surveillance; surveillance et collecte de données; suppression des dispositifs de surveillance.

Le bénéficiaire de la subvention est tenu de mener au moins deux sessions de piégeage en direct de 10 jours au cours de 2022. Une fois que les reptiles ont été équipés de dispositifs de suivi, la surveillance et la collecte continue de données s’ensuivront pendant 24 mois, l’achèvement étant prévu d’ici mai 2024. Une fois que tout les données sont collectées, les dispositifs de surveillance doivent être retirés des tortues.

« On sait peu de choses sur les déplacements des tortues de l’Ouest au sein de Shuttle Pond et sur l’utilisation des hautes terres désertiques environnantes », explique l’avis d’opportunité de financement. “Ce nouvel effort de piégeage et de surveillance informera de ce manque de connaissances sur les mouvements à l’intérieur et à côté de Shuttle Pond et potentiellement ailleurs dans le complexe de Piute Ponds”, indique la subvention.

Deux autres tâches à effectuer dans le cadre de la subvention comprennent la prise de cultures, la réparation de 1,5 mille de surface de digue, l’élimination des quenouilles sous la surface de l’eau et la surveillance des habitats « qui abritent des espèces de flore ou de faune en voie de disparition, menacées, rares ou sensibles ou clés de voûte ».

Le programme environnemental d’Edwards AFB garantit que les activités militaires sont conformes aux lois environnementales applicables, ce qui inclut la fourniture de recherche, d’éducation et d’assistance technique liées à la gestion des terres fédérales et aux agences environnementales et de recherche, a déclaré le DOD.

La date limite pour soumettre des demandes de subvention est le 27 août.