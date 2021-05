Le DoD suit les citoyens américains sans mandat, déclare le sénateur

Un sénateur enquêtant sur les rapports du DoD traquant des citoyens américains sans mandat a déclaré qu’il était incapable de partager ses découvertes avec le public. Le sénateur Ron Wyden dit que, bien qu’il ait reçu des réponses du ministère de la Défense, les réponses qui lui ont été données comprenaient des informations classifiées.

Wyden appelle le DoD à divulguer les informations au public afin de déterminer si les gens considèrent ses actions comme acceptables …

Arrière-plan

Il est courant que les applications vendent des données à des courtiers en données, ce qui inclut des données de localisation. Bien que cela soit destiné à être anonymisé à des fins de confidentialité, des rapports précédents ont montré que cela peut souvent être trivialement lié à des individus spécifiques.

Deux rapports de l’année dernière affirmaient que les agences gouvernementales américaines achetaient ces données. Une demande d’accès à l’information en août a semblé confirmer que les services secrets américains avaient acheté des données de localisation de smartphone collectées à partir d’applications populaires, et une autre plus tard la même année a déclaré que l’armée américaine avait fait de même, y compris des données provenant d’applications de prière et de rencontres musulmanes.

Le DoD suit les citoyens américains

Rapports de la carte mère:

Le bureau du sénateur Wyden a demandé au ministère de la Défense (DoD), qui comprend diverses agences militaires et de renseignement telles que la National Security Agency (NSA) et la Defense Intelligence Agency (DIA), des informations détaillées sur ses pratiques d’achat de données après que Motherboard a révélé des forces spéciales. achetaient des données de localisation. Les réponses ont également porté sur l’utilisation militaire ou du renseignement de la navigation sur Internet et d’autres types de données, et ont incité Wyden à exiger plus de réponses spécifiquement sur l’espionnage sans mandat des citoyens américains. Certaines des réponses fournies par le DoD ont été données sous une forme qui signifie que le bureau de Wyden ne peut pas légalement publier des détails sur la surveillance; une réponse en particulier a été classée. Dans la lettre, Wyden pousse le DoD à divulguer les informations au public. Un assistant de Wyden a déclaré à Motherboard que le sénateur n’est pas en mesure de rendre les informations publiques pour le moment, mais pense que cela éclairerait de manière significative le débat sur la manière dont le DoD interprète la loi et ses achats de données.

Wyden a déclaré que même s’il ne pouvait pas révéler la réponse classifiée à l’une de ses questions, il pouvait partager la question qui l’a provoquée.

«Y a-t-il des composants du DoD qui achètent et utilisent des métadonnées Internet sans ordonnance du tribunal, y compris les enregistrements« netflow »et DNS (Domain Name System)», lit-on dans la question et demande si ces enregistrements concernent «les communications Internet nationales (où l’expéditeur et le destinataire sont toutes deux des adresses IP américaines) »et« les communications Internet où un côté de la communication est une adresse IP américaine et l’autre côté est situé à l’étranger.

Le fait que la réponse ait été classifiée implique fortement que la réponse est oui.

Wyden dit que la réponse qu’il a reçue ne devrait pas être classifiée, car elle ne répond pas à l’exigence de classification – à savoir que sa publication porterait atteinte à la sécurité nationale.

Une autre question dont Wyden ne peut pas partager la réponse est:

À part DIA, des composants DoD achètent-ils et utilisent-ils sans ordonnance du tribunal les données de localisation collectées à partir de téléphones situés aux États-Unis?

Wyden a un soutien bipartite pour un projet de loi qui obligerait les agences gouvernementales à obtenir des mandats avant d’obtenir ce type de données: le quatrième amendement n’est pas à vendre. Le quatrième amendement protège les gens contre les fouilles «déraisonnables» du gouvernement.

Le droit des personnes d’être en sécurité dans leurs personnes, maisons, papiers et effets, contre les perquisitions et saisies déraisonnables, ne sera pas violé, et aucun mandat ne sera délivré, mais sur une cause probable, appuyée par un serment ou une affirmation, et en particulier en décrivant le lieu à fouiller et les personnes ou objets à saisir.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: