Le dogme mondialiste signifie la fin de l’Amérique, et pour beaucoup, c’est l’objectif ⋆ .

John Fonte a écrit un excellent article intitulé «End Nationalism, End America». Pour beaucoup sur la gauche, c’est le point. Ils n’aiment peut-être pas le nationalisme, mais ce qu’ils ne supportent vraiment pas, c’est l’Amérique. Leur cible n’est pas l’État-nation; c’est notre état-nation. C’est pourquoi ils veulent céder autant de notre souveraineté qu’ils peuvent s’en tirer à des organismes internationaux.

Fonte écrit:

Le fleuron du libéralisme américain est le New York Times. Son projet 1619 est le fer de lance d’une idéologie «antiraciste» qui cherche à remodeler le régime américain. Des établissements d’enseignement de premier plan, de l’Université de Princeton à l’Association américaine des administrateurs d’écoles, l’Association nationale des directeurs d’écoles secondaires, le Conseil national des professeurs d’anglais et une myriade d’autres, se sont joints à la croisade «antiraciste».

Depuis plus de 50 ans, les Américains ont été éduqués par des libéraux qui leur ont dit qu’ils étaient trop racistes, sexistes, xénophobes, individualistes; trop attachés à leurs armes, à leur religion, à leur violence et à une version glorifiée de leur histoire. L’année dernière, le mécontentement du progressisme envers la société américaine a explosé. La promotion constante du multiculturalisme, de la diversité, de l’inclusion et de l’intersectionnalité s’est maintenant transformée en une dénonciation militante de l’ensemble du projet américain comme «systémiquement raciste», appelant à une action révolutionnaire «antiraciste».

Si l’estime libérale progressiste pour l’État-nation démocratique est faible, la représentation par la gauche dominante de la culture, des personnes, des institutions et des mœurs particulières de la nation américaine est encore plus négative. . . .

(Je souligne)

Les libéraux de gauche n’aiment pas seulement la culture, les gens, les institutions et les mœurs américains. Ils n’aiment pas notre Constitution. Fonte fait référence à une enquête concluant que 79% des Américains qui se décrivent comme «très libéraux» (qui représentaient 40% de tous les libéraux) et 70% des libéraux tout simplement favorables au remplacement de notre Constitution.

Céder la souveraineté aux instances internationales est un moyen de nier la Constitution.

Fonte note que les penseurs politiques de Platon et Aristote à Montesquieu et les Fondateurs américains ont expliqué qu’un attachement émotionnel à sa communauté politique est nécessaire à sa survie. Mais cela ne pose aucun problème à ceux de gauche qui ne veulent pas que notre communauté politique survive.

Et c’est le sentiment d’un grand nombre de gauchistes américains. Nous pouvons déduire cela de la même enquête mentionnée ci-dessus. Il a révélé que 41 pour cent des très libéraux et 33 pour cent des libéraux simples aimeraient voir notre pays renommé.

Abandonnez la Constitution de notre nation et son nom, et dans un sens très réel, vous avez mis fin à l’Amérique.

L’internationalisme des libéraux de gauche est donc un moyen pour une fin – la fin de l’Amérique. Fonte conclut:

Saussitôt que les gauchistes considèrent les Américains comme trop racistes, sexistes et guerriers, ils concluent naturellement que subordonner le pouvoir américain à l’autorité mondiale aiderait à atténuer ce problème. Fortuitement pour la gauche, cela signifie que le pouvoir résiderait avec des gens comme eux: des avocats internationaux, des défenseurs des ONG et des «citoyens du monde» déracinés. À la maison, comme Christopher Caldwell l’a décrit dans The Age of Entitlement, le pouvoir passerait des élus aux administrateurs et aux juges, car ces experts sont nécessaires pour garantir l’égalité des chances pour les groupes raciaux et de genre «opprimés».

Ce rêve utopique d’égalité «réelle» pour les groupes, bien entendu, ne se réalisera jamais dans une société libre. Au lieu de cela, l’agenda de la gauche, s’il était mis en œuvre avec succès, signifierait moins de liberté et moins d’autonomie gouvernementale – cela signifierait un passage global du républicanisme (c’est-à-dire de la démocratie constitutionnelle américaine) à l’oligarchie administrative et judiciaire. C’est-à-dire, si on lui donne libre cours, ce nouveau gauchisme produira ironiquement moins de vrai libéralisme et moins de démocratie.