Le doigt de Grettell Valdez pourrait être amputé à cause d’un cancer – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

L’actrice Grettell Valdez a révélé qu’une grande partie d’un doigt pouvait être amputé pour empêcher la propagation d’un cancer diagnostiqué en 2018.

Dans une interview pour Televisa, l’actrice a expliqué qu’en 2018, elle avait reçu un diagnostic de cancer du pouce mais, après une intervention chirurgicale, elle l’a éradiqué.

Cependant, récemment, son médecin a de nouveau détecté quelque chose sur son doigt et il a donc programmé une nouvelle intervention chirurgicale.

« Il y a plus de 4 ans, j’ai eu un cancer au doigt, qu’ils ont enlevé, fait une greffe et puis il a disparu. Je suis récemment allé faire un examen et ils m’ont dit qu’il y en avait un peu qu’ils enverraient pour une biopsie », a-t-il déclaré.

Il a assuré que lorsqu’il était sur le point de subir une intervention chirurgicale, le médecin lui a dit qu’ils avaient détecté que son état s’était propagé et que, par conséquent, ils devraient amputer une grande partie de son doigt.

Bien qu’elle ne connaisse toujours pas la date à laquelle la nouvelle intervention chirurgicale sera effectuée, elle a déclaré qu’elle était prête pour cela.