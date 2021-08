Le DOJ a de «graves préoccupations» concernant la fermeture de T-Mobile 3G CDMA, dit à Dish de le comprendre

Le ministère de la Justice avertit Dish et T-Mobile que les deux opérateurs doivent trouver comment migrer les clients Boost Mobile restants de l’ancien réseau Sprint CDMA avant la fermeture du 1er janvier 2022. Bloomberg a repéré une lettre du 9 juillet 2021, dans ce que le DOJ dit à Dish et à T-Mobile que toutes les mesures appropriées doivent être prises pour transférer les clients de l’ancien réseau afin d’éviter de perdre le service.

La lettre exprimait de «graves préoccupations» quant au fait que la fermeture du réseau laisserait une partie importante des clients de Boost sans service. T-Mobile était également tenu de fournir un préavis raisonnable à Dish avant de fermer le réseau afin que Dish ait suffisamment de temps pour s’assurer que les clients ne perdent pas le service.

Dish insiste sur le fait que même s’il a pris toutes les mesures appropriées pour transférer les clients vers son nouveau réseau, un « nombre important » de clients peut encore perdre sa couverture. La lettre du DOJ note que s’il reste une partie importante des clients CDMA au moment de la date limite de fermeture, l’avis de T-Mobile n’a peut-être pas été suffisant.

Le PDG de T-Mobile, Mike Sievert, a riposté dans un article de blog le 9 août, insistant sur le fait que Dish a eu beaucoup de temps et a encore le temps de faire la transition des clients. Sievert souligne que T-Mobile travaille depuis des mois pour faire passer les clients Sprint utilisant toujours le CDMA vers le nouveau réseau avec des téléphones 5G gratuits et de nouveaux forfaits, y compris certains des meilleurs forfaits de téléphonie mobile, pour des prix identiques ou inférieurs.

Dans le billet de blog, Sievert a accusé Dish de traîner les talons.

En revanche, nos amis de DISH ont traîné des pieds pour faire passer leurs clients au monde 4G/5G supérieur.

Alors que nous nous préparons à mettre fin à l’ancien réseau Sprint CDMA l’année prochaine et à déplacer les clients vers un réseau qui fournira une connectivité et des services 911 nettement meilleurs (et une variété d’autres avantages pour les clients), DISH n’a pas fait assez pour mettre à niveau ses clients Boost CDMA.