Le DOJ a demandé d’annuler les élections ⋆ 10z viral

Une heure avant que le président Donald Trump n’annonce en décembre que William Barr quitterait ses fonctions de procureur général, le président a commencé à faire pression sur le remplaçant éventuel de Barr pour que le ministère de la Justice reprenne ses fausses allégations de fraude électorale.

Trump a envoyé un e-mail via son assistant à Jeffrey Rosen, le nouveau procureur général par intérim, qui contenait des documents censés montrer des preuves de fraude électorale dans le nord du Michigan – les mêmes affirmations qu’un juge fédéral avait rejetées une semaine plus tôt dans un procès intenté par un des avocats personnels de Trump.

Un autre e-mail de Trump à Rosen a suivi deux semaines plus tard, toujours via l’assistant du président, qui comprenait un projet de mémoire que Trump voulait que le ministère de la Justice dépose devant la Cour suprême. Il a fait valoir, entre autres, que les responsables de l’État avaient utilisé la pandémie pour affaiblir la sécurité électorale et ouvrir la voie à une fraude électorale généralisée.

Le projet faisait écho aux affirmations d’un procès au Texas du procureur général de l’État allié à Trump que les juges avaient rejeté, et un avocat qui avait contribué à cet effort a par la suite essayé avec une urgence croissante de retrouver Rosen au ministère de la Justice, affirmant qu’il avait été envoyé par Trump pour lui parler.

Les e-mails, remis par le ministère de la Justice aux enquêteurs du House Oversight Committee et obtenus par le New York Times, montrent comment Trump a fait pression sur Rosen pour qu’il mette le pouvoir du ministère de la Justice derrière des poursuites qui n’avaient déjà pas réussi à prouver ses fausses affirmations. qu’une fraude électorale massive avait affecté les résultats des élections.

Ils sont également le dernier exemple de la volonté frénétique de Trump de renverser les résultats des élections au cours des dernières semaines de sa présidence, notamment en augmentant la pression sur le ministère de la Justice. Et ils montrent que Trump a bafoué une norme anticorruption établie selon laquelle le ministère de la Justice agit indépendamment de la Maison Blanche sur les enquêtes criminelles ou les actions d’application de la loi, un écart qui s’est progressivement érodé pendant le mandat de Trump.

Les documents concordent avec les courriels à peu près au même moment de Mark Meadows, chef de cabinet de Trump, demandant à Rosen d’examiner les théories du complot infondées sur les élections.

Une grande partie de la correspondance a également eu lieu au cours d’une semaine tendue au sein du ministère de la Justice, lorsque Rosen et ses principaux adjoints se sont rendu compte qu’un de leurs pairs avait comploté avec Trump pour évincer Rosen, puis tenter d’utiliser les forces de l’ordre fédérales pour forcer la Géorgie à annuler ses résultats électoraux. . Trump a presque remplacé Rosen par ce collègue, Jeffrey Clark, alors chef par intérim de la division civile.

Rosen a refusé de commenter. Un porte-parole de Trump n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour commenter.

Les documents “montrent que le président Trump a tenté de corrompre le principal organisme d’application de la loi de notre pays dans une tentative effrontée de renverser une élection qu’il a perdue”, a déclaré la représentante Carolyn B. Maloney, DN.Y., présidente du House Oversight Committee.

Maloney, dont le comité examine les événements qui ont conduit à la prise d’assaut du Capitole le 6 janvier par une foule pro-Trump protestant contre les résultats des élections, y compris la pression de Trump sur le ministère de la Justice, a déclaré qu’elle avait demandé à d’anciens responsables de l’administration Trump de s’asseoir pour des entretiens. , y compris Meadows, Clark et d’autres. Le comité de surveillance de la Chambre a demandé les documents en mai dans le cadre de l’enquête, et le ministère de la Justice s’est conformé.

Le projet de mémoire que Trump voulait que le ministère de la Justice dépose devant la Cour suprême reflétait un procès que le procureur général Ken Paxton du Texas avait déposé devant le tribunal, alléguant qu’une poignée d’États du champ de bataille avaient utilisé la pandémie pour apporter des modifications inconstitutionnelles à leurs lois électorales qui a affecté le résultat des élections. Les États ont fait valoir en réponse que le Texas n’avait pas qualité pour porter plainte et la Cour suprême a rejeté l’affaire.

La version du procès que Trump voulait que le ministère de la Justice dépose des allégations similaires, affirmant que des responsables de la Géorgie, du Michigan, du Wisconsin, de l’Arizona, du Nevada et de la Pennsylvanie avaient utilisé la pandémie pour réviser ou violer de manière inconstitutionnelle leurs propres lois électorales et affaiblir la sécurité électorale.

Pour tenter de prouver son cas, le procès s’est appuyé sur les descriptions d’une vidéo de surveillance des élections qui semblait similaire à celle que les responsables républicains de Géorgie ont rejetée comme falsifiée, ainsi que sur l’idée démystifiée, promue par Trump, que les machines fabriquées par Dominion Voting Systems avaient été piraté.

Désireux de parler avec Rosen du projet de procès devant la Cour suprême, un avocat du nom de Kurt Olsen, qui avait conseillé les efforts de Paxton, a tenté en vain de le joindre à plusieurs reprises, selon des courriels envoyés entre 11 h et 22 h le 29 décembre et obtenus par les enquêteurs du comité de surveillance de la Chambre.

Olsen a d’abord contacté Jeffrey B. Wall, le solliciteur général par intérim qui aurait plaidé le dossier devant la Cour suprême. « Hier soir, le président m’a demandé de rencontrer AG Rosen aujourd’hui pour discuter d’une action similaire devant être intentée par les États-Unis », a écrit Olsen. « Je n’ai pas pu le joindre malgré plusieurs appels/sms. C’est une question urgente. »

Le chef de cabinet de Rosen, John S. Moran, a déclaré à Olsen que le procureur général par intérim était occupé par d’autres affaires à la Maison Blanche. Environ une heure plus tard, Olsen a conduit du Maryland à Washington « dans l’espoir de rencontrer » Rosen au ministère de la Justice, selon les courriels.

Lorsque Olsen n’a pas pu joindre Rosen ou Moran, il a appelé un employé de la division antitrust du département, selon les documents.

Bien qu’il ne soit pas clair si Olsen a rencontré Rosen, il a fourni plus de documentation pour son cas dans un e-mail envoyé plus tard dans la nuit à Moran, disant que c’était à la demande de Rosen.

Le jour où Trump a annoncé que Rosen serait le procureur général par intérim, il voulait qu’il examine des documents sur une fraude potentielle dans le nord du Michigan, selon un e-mail obtenu par le comité. Cette plainte pour fraude avait fait l’objet d’une action en justice déposée par l’ancien conseiller de Trump, Sidney Powell, qui a fait valoir que les machines à voter du Dominion avaient inversé les votes de Trump à Joe Biden.

Le greffier républicain de l’État avait déclaré que l’erreur humaine était à blâmer pour les erreurs qui ont initialement donné plus de voix à Biden, et un recomptage manuel au niveau du comté effectué en décembre a confirmé que les machines avaient fonctionné correctement.

Un juge fédéral a rejeté le procès de Powell le 7 janvier, affirmant qu’il était basé sur “rien d’autre que des spéculations et des conjectures”. Elle a été accusée de diffamation dans un procès intenté par Dominion en partie à cause des allégations du Michigan

