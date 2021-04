Le DOJ ferme la sonde Ashli ​​Babbitt sans officier chargé de la charge ⋆ .

Le ministère de la Justice a refusé d’accuser l’officier qui a tiré et tué un émeutier du Capitole américain Ashli ​​Babbitt pendant le siège du Capitole des États-Unis le 6 janvier, constatant que l’officier a pu croire que la légitime défense était raisonnablement nécessaire pour protéger les membres du Congrès à l’intérieur du hall du Président.

“L’enquête n’a révélé aucune preuve permettant d’établir hors de tout doute raisonnable que l’officier a volontairement commis une violation de 18 USC § 242”, indique le communiqué du ministère de la Justice. «Plus précisément, l’enquête n’a révélé aucune preuve établissant qu’au moment où l’officier a tiré un seul coup de feu sur Mme Babbitt, l’officier n’avait pas raisonnablement cru qu’il était nécessaire de le faire en légitime défense ou en défense des membres de Congrès et autres évacuant la chambre de la Chambre. Reconnaissant la perte tragique de vies humaines et offrant ses condoléances à la famille de Mme Babbitt, le bureau du procureur des États-Unis et le ministère américain de la Justice ont donc clos l’enquête sur cette affaire.

Le communiqué de presse du bureau du procureur américain annonçant la clôture de l’enquête ne nomme pas l’officier.

“Les responsables ont examiné les séquences vidéo publiées sur les réseaux sociaux, les déclarations de l’officier impliqué et d’autres agents et témoins des événements, les preuves matérielles de la scène de la fusillade et les résultats d’une autopsie”, indique le communiqué de presse. «Sur la base de cette enquête, les responsables ont déterminé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour justifier une poursuite pénale.»

L’avocat de Babbitt Terrell N. Roberts, III n’a pas immédiatement répondu à un e-mail demandant un commentaire.

Dans un communiqué de presse précédent, Roberts a écrit: «Il ressort clairement des séquences vidéo qu’Ashli ​​ne représentait pas de danger pour l’officier ou pour toute autre personne lorsqu’elle a été abattue.»

«Ashli ​​n’était pas armée», a écrit l’avocat dans une déclaration envoyée à Law & Crime le mois dernier. «Elle n’a agressé personne. Elle n’a menacé de nuire à personne. Il n’y avait aucune excuse pour lui prendre la vie.

Babbitt faisait partie d’une foule pro-Trump qui est descendue dans le hall du président de la Chambre des représentants, où des membres du Congrès se réfugiaient à l’intérieur, et le vétéran de 14 ans de l’armée de l’air a été abattu lorsque le groupe a tenté de franchir la porte gardée par officiers.

Le tournage a été filmé.

Le communiqué de presse du ministère de la Justice raconte ces événements.

«L’enquête a en outre déterminé que Mme Babbitt faisait partie d’une foule de personnes qui sont entrées dans le bâtiment du Capitole et ont eu accès à un couloir à l’extérieur du« Speaker’s Lobby », qui mène à la Chambre de la Chambre des représentants des États-Unis. À l’époque, l’USCP évacuait les membres de la salle, dans laquelle la foule tentait d’entrer par plusieurs portes. Les officiers de l’USCP ont utilisé des meubles pour barricader un ensemble de portes vitrées séparant le couloir et le hall du Président pour essayer d’empêcher la foule d’entrer dans le hall du Président et la Chambre, et trois officiers se sont positionnés entre les portes et la foule. Des membres de la foule ont tenté de percer les portes en les frappant et en brisant le verre avec leurs mains, mâts, casques et autres objets. Finalement, les trois officiers de l’USCP positionnés à l’extérieur des portes ont été contraints d’évacuer. Alors que les membres de la foule continuaient à frapper les portes vitrées, Mme Babbitt a tenté de franchir l’une des portes où du verre était brisé. Un officier à l’intérieur du hall du Président a tiré un coup de son pistolet de service, frappant Mme Babbitt à l’épaule gauche, la faisant retomber de la porte et sur le sol. Une équipe d’intervention d’urgence de l’USCP, qui avait commencé à se frayer un chemin dans le couloir pour tenter de maîtriser la foule, a administré de l’aide à Mme Babbitt, qui a été transportée au centre hospitalier de Washington, où elle a succombé à ses blessures.

Babbitt, qui avait 35 ans, a retweeté un avocat Lin Wood’s Liste «doit être fait» peu de temps avant le siège et croyait en QAnon, une théorie du complot extrémiste selon laquelle une cabale anti-Trump de pédophiles mangeurs d’enfants est là pour détruire l’ancien président Donald Trump. Elle aurait cru que le jour de l’émeute du Capitole était la soi-disant «tempête», lorsque les ennemis supposés de Trump seraient identifiés et punis.

