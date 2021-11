Le DOJ indemnisera les victimes de BitConnect !

Le département américain de la Justice (DOJ) prévoit de vendre 56 millions de dollars de crypto-monnaies saisies dans le cadre de son affaire contre le stratagème BitConnect Ponzi.

«Le gouvernement conservera la garde des bénéfices saisis dans les portefeuilles crypto. Et il entend utiliser ces fonds pour indemniser les victimes.

Plus précisément, le DOJ a annoncé mardi qu’il vendait 56 millions de dollars de crypto-monnaie saisie pour indemniser les victimes de la fraude BitConnect. En fait, le ministère de la Justice a noté que BitConnect est le plus grand système de fraude de crypto-monnaie jamais accusé au pénal.

Pour rappel, les acteurs de BitConnect étaient responsables d’avoir réalisé une offre frauduleuse de titres non enregistrés, qui leur a rapporté 2 milliards de dollars. BitConnect a fermé ses portes en 2018, à la suite d’ordonnances de cessation et d’abstention des régulateurs de l’État. Laissant de nombreux investisseurs incapables de racheter leurs crypto-monnaies.

Le ministère de la Justice indemnisera les victimes de BitConnect

En fin de compte, le juge de district américain Todd W. Robinson a accordé une demande du ministère de la Justice et du bureau du procureur du district sud des États-Unis « d’autorisation de liquider environ 56 millions de dollars de produits de fraude saisis sur BitConnect. »

« À ce jour, ce règlement est le plus grand recouvrement unique de fraude cryptographique par les États-Unis. »

En effet, selon une annonce du 16 novembre, le département américain de la Justice (DOJ) a indiqué qu’il vendrait les cryptomonnaies saisies. Et, il conserverait les gains en dollars américains, jusqu’à ce qu’il puisse utiliser les fonds pour indemniser les victimes de BitConnect.

Très important, toutes les victimes potentielles du schéma BitConnect sont encouragées à visiter le portail suivant. Pour obtenir des informations sur les droits qu’elles peuvent avoir en tant que victimes et la possibilité de soumettre une déclaration de la victime et de s’identifier en tant que victime potentielle.

En particulier, le FBI et le service d’enquête criminelle de l’Internal Revenue Service (IRS) enquêtent sur l’affaire. En outre, le service d’inspection postale des États-Unis aide à la liquidation du produit des crypto-monnaies.

Glenn Arcaro plaide coupable

Selon des documents officiels, le 1er septembre, Glenn Arcaro a plaidé coupable d’avoir participé à un complot massif visant à frauder les investisseurs de BitConnect aux États-Unis et à l’étranger. Dans lequel les investisseurs ont été incités à investir frauduleusement plus de 2 milliards de dollars.

Selon le DOJ, Arcaro devrait être condamné le 7 janvier 2022. Il encourt une peine maximale de 20 ans de prison. Et il a été condamné à verser 24 millions de dollars aux victimes de BitConnect.

En outre, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a également porté des accusations contre Glenn Arcaro et le fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani, dont on ignore encore où se trouve.

Concernant ces événements, Lara Mehraban, directrice régionale associée du bureau régional de la SEC à New York, a déclaré :

Nous alléguons que ces accusés ont volé des milliards de dollars à des investisseurs du monde entier, profitant de l’intérêt existant pour les crypto-monnaies. Nous poursuivrons agressivement et tiendrons pour responsables ceux qui se livrent à des actes répréhensibles dans l’espace crypto. »

Je termine par cette phrase de Paul Auster : « Si la justice existe, elle doit être pour tous. Sinon, ce ne serait plus justice.

