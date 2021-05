Le DOJ publie une proposition de règle pour réglementer les armes fantômes ⋆ .

Vendredi, le ministère de la Justice a publié un avis de proposition de règlement qui mettrait à jour la définition du terme «arme à feu» pour la première fois depuis 1968, dans le but de réglementer les soi-disant «armes fantômes».

Selon le communiqué de presse sur le site Web du MJ, l’objectif est «d’aider à combler une faille réglementaire associée aux armes à feu de fabrication privée non sérialisées qui sont de plus en plus récupérées sur les scènes de crime à travers le pays».

Le problème concerne les armes à feu qui peuvent être assemblées à partir de kits, qui sont actuellement autorisés à être vendus sans numéro de série ni vérification des antécédents. La règle proposée, signée par le procureur général Merrick Garland, modifierait la définition de «cadre ou récepteur» afin de ramener ces kits d’armes à feu sous la définition d’arme à feu, les rendant ainsi assujettis à la réglementation fédérale et, selon le MJ, plus faciles à empêcher d’être vendus à des criminels condamnés ou à d’autres acheteurs interdits et pour suivre les armes utilisées dans des crimes.

La règle exigerait également que les détaillants effectuent des vérifications des antécédents «avant de vendre des kits contenant les pièces nécessaires pour que quelqu’un puisse facilement fabriquer une arme à feu à la maison», obligerait les fabricants à «inclure un numéro de série sur le« cadre ou le récepteur »de l’arme à feu dans – fabriquer des kits d’armes à feu », et exigerait également que les marchands d’armes à feu titulaires d’un permis fédéral ajoutent des numéros de série« aux armes à feu imprimées en 3D ou non sérialisées qu’ils prennent en inventaire ».

Plus de 23000 armes à feu non sérialisées ont été récupérées par les forces de l’ordre de 2016 à 2020, a rapporté le DOJ. Ces armes ont été impliquées dans 325 homicides ou tentatives d’homicide.

Une fois la règle proposée (règle proposée par l’ATF 2021R-05) publiée dans le Federal Register, il y aura une période de commentaires publics de 90 jours.

Garland et président Joe Biden se sont prononcés publiquement en faveur de la suppression de cette soi-disant échappatoire des armes fantômes. En avril, Biden avait demandé au DOJ et au Département de l’alcool, du tabac et des armes à feu (ATF) d’élaborer des règles pour atteindre cet objectif.

Stephen Gutowski at The Reload a une analyse détaillée de ce que le changement de règle pourrait signifier, y compris certaines des questions de définition qui devront être débattues:

En vertu de la règle actuelle, une pièce de pistolet ne peut être réglementée en tant que récepteur que si elle comporte plusieurs composants clés, y compris le mécanisme de déclenchement et la brèche. La règle proposée modifierait cela pour permettre à l’ATF de réglementer une pièce en tant que récepteur si elle ne comprend qu’un seul de ces composants. Cela ajouterait également un libellé à la définition permettant à l’ATF de réglementer tout ce qui pourrait être «facilement» transformé en un récepteur d’arme à feu comme s’il s’agissait d’un récepteur fini. La règle proposée ne fournit pas un ensemble de normes objectives pour ce qui est «facilement» convertible. Au lieu de cela, il repose sur des mesures subjectives de la durée de la conversion, de sa difficulté et des outils qui pourraient être nécessaires. L’agence a cité les affaires judiciaires pour des exemples de ce que signifiait facilement. Dans un exemple, l’agence a déclaré qu’une pièce achevée pendant «une journée de travail de huit heures dans un atelier d’usinage correctement équipé» était qualifiée de «facilement» convertible. La plupart des abaisseurs AR-15 inachevés ou «80%» actuellement sur le marché peuvent être finis en bien moins de huit heures avec un équipement approprié, ce qui permet à ATF de déterminer les abaisseurs à sérialiser à pratiquement n’importe quel stade du processus de fabrication. Et les ventes de tout type de produits inférieurs inachevés pourraient nécessiter un permis d’armes à feu fédéral et des vérifications des antécédents des acheteurs, si l’ATF le décide.

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]