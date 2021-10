Le DOJ riposte à Biden et déclare son indépendance

Le propre ministère de la Justice du président Joe Biden vient de le réprimander après avoir exhorté le comité spécial de la Chambre du 6 janvier à poursuivre ceux qui ne se conforment pas à une assignation à comparaître du Congrès.

Alors qu’il se trouvait devant la Maison Blanche vendredi, un journaliste de CNN lui a demandé si ces personnes, comme l’ancien stratège en chef de la Maison Blanche Bannon, devaient être poursuivies.

« Monsieur. Président, quel est votre message aux personnes qui défient les citations à comparaître du Congrès au comité du 6 janvier ? » dit le journaliste.

« J’espère que le comité les poursuivra et les tiendra pour responsables pénalement », a-t-il déclaré.

« Devraient-ils être poursuivis par le ministère de la Justice ? » pressa le journaliste.

« Je le fais, oui », a déclaré le président.

Le ministère de la Justice n’était pas enthousiasmé par la déclaration du président et le porte-parole du ministère de la Justice, Anthony Coley, a fait savoir qu’on ne dira pas au ministère quoi faire.

« Le ministère de la Justice prendra ses propres décisions indépendantes dans toutes les poursuites en se fondant uniquement sur les faits et la loi. Période. Point final », a-t-il déclaré.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a tenté de corriger le message de Biden sur Twitter.

« Comme @potus l’a dit à plusieurs reprises, le 6 janvier a été l’un des jours les plus sombres de notre démocratie. Il soutient le travail du comité et le rôle indépendant du ministère de la Justice pour prendre toute décision concernant les poursuites », a-t-elle déclaré.

Steve Bannon, l’ancien stratège en chef du président Donald Trump, fait désormais l’objet de la chasse aux sorcières politique des démocrates.

Incapables ou réticents, jusqu’à présent, à aller chercher Trump lui-même et à lui délivrer une assignation à comparaître, ils se sont concentrés sur Bannon, l’hôte du podcast extrêmement populaire «War Room».

C’est peut-être parce que Bannon anime l’émission populaire et qu’ils le craignent autant qu’ils craignent Trump, ou il se peut qu’ils croient avoir un vrai cas.

Mais même CNN pense qu’en tenant éventuellement Bannon pour outrage criminel pour ne pas s’être conformé à l’assignation du Congrès, cela pourrait se retourner contre les démocrates.

L’action qui se déroulera la semaine prochaine contre l’âme sœur idéologique de l’ex-président est conçue comme un signe d’avertissement pour ceux qui se trouvent dans l’orbite plus large de Trump. Et le président du comité du 6 janvier, le représentant démocrate Bennie Thompson, a averti sur CNN que personne n’est « interdit » en termes d’obligation de témoigner – y compris Trump lui-même.

Le panel est déterminé à utiliser toutes les méthodes possibles pour découvrir la vérité sur la préparation d’une foule pro-Trump prenant d’assaut le Capitole le 6 janvier. Mais les efforts du comité pourraient également finir par mettre l’accent sur une sombre vérité révélée par le temps de Trump au pouvoir – et soulignant également la menace croissante pour l’avenir – alors que Trump attaque sans relâche les institutions démocratiques américaines avant une éventuelle candidature à la Maison Blanche en 2024.

Les tentatives visant à demander des comptes aux proches de l’ancien président échouent souvent et finissent par avoir pour effet involontaire de politiser davantage les institutions vitales du gouvernement. Les efforts de ce comité seront confrontés exactement au même genre d’obstruction et d’intransigeance que les enquêtes précédentes sur l’ancien commandant en chef censées le soumettre aux freins et contrepoids du système constitutionnel américain.

Dans un sens plus large, le duel juridique à venir soulignera également comment la promesse constitutionnelle de surveillance a été constamment déchiquetée par Trump à la fois au pouvoir et hors du pouvoir. Bannon n’a jamais caché son désir de démolir les règles établies par l’establishment de Washington, il peut donc savourer le défi et la chance de lancer une cause politique célèbre.

Bien sûr, CNN pense que démolir l’establishment politique est dangereux et sombre, mais ils ne parviennent pas à comprendre qu’une grande partie des citoyens de cette nation, des personnes auxquelles Trump et Bannon font appel, veulent que l’establishment soit démoli.

Mais même CNN admet qu’une affaire contre Bannon serait complexe et pourrait prendre des années, si cela se produisait.

