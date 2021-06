Le dollar alimenté par la Fed oblige les devises rivales à reculer

Un billet de banque en dollars américains est vu dans cette illustration

Vendredi, le dollar se dirigeait vers sa meilleure semaine depuis près de neuf mois, les devises rivales ayant du mal à ébranler la pression exercée par le changement soudain de ton belliciste de la Réserve fédérale.

Les investisseurs s’efforçant également d’intégrer une réduction plus rapide que prévu de l’extraordinaire stimulus monétaire américain, l’euro et le yen n’ont pas réussi à récupérer les pertes des deux derniers jours.

Planant autour de 1,19 $, l’euro était stable par rapport au dollar et en bonne voie pour sa pire semaine depuis octobre avec une baisse de 1,6%.

Avec une Banque centrale européenne accommodante apparemment loin derrière la Fed dans le cycle de politique monétaire, les traders hésiteront à acheter des euros contre des dollars.

“La banque centrale américaine a une longueur d’avance et, par conséquent, le dollar américain devrait rester bien soutenu par rapport à l’euro”, ont déclaré les stratèges de la Commerzbank dans leur Daily Currency Briefing.

“Comme aucune donnée importante n’est à publier aujourd’hui ou en début de semaine prochaine, le marché des changes devrait principalement ressentir les séquelles de la réunion de la Fed”, ont-ils ajouté.

Alors que les investisseurs sont occupés à fermer des positions courtes depuis la réunion de la Fed, l’indice du dollar a atteint un sommet de plus de deux mois à 92,010, et est sur la bonne voie pour un gain hebdomadaire de 1,6%, son plus important depuis septembre.

A 08h10 GMT, l’indice dollar était en hausse de 0,01% à 91,887.

Le billet vert est également sur la bonne voie pour une hausse de 0,4% par rapport au yen, qui s’est maintenu à 110,02 pour un dollar après avoir atteint un plus bas de 11 semaines à 110,82. Il a été peu ému par la Banque du Japon qui maintient ses principaux paramètres de politique, comme prévu.

Pendant ce temps, le dollar australien a atteint son plus bas niveau depuis décembre à 0,7508 $ et le kiwi est tombé à son plus faible depuis avril à 0,6982 $, défiant les rapports frappants sur les emplois australiens et la croissance néo-zélandaise cette semaine.

La livre sterling a chuté de 0,24% à 1,3894 $ et se dirigeait vers une perte hebdomadaire de 1,5%.

Le bouleversement sur les changes a été déclenché par les prévisions de la Fed, ou «dot plots», montrant que 13 des 18 membres du conseil d’administration ont vu leurs taux augmenter en 2023, contre seulement six auparavant, le membre médian du conseil d’administration prévoyant deux hausses en 2023.

Bien que les parcelles ne soient pas des engagements et aient de mauvais antécédents en matière de prédiction des taux, le changement soudain a été un choc qui s’est également répercuté sur le marché obligataire et les prix des métaux.