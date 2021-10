Le dollar américain atteint un sommet en un an, mais Bitcoin n’a plus de corrélation inverse avec lui

Le marché de la cryptographie ressent un certain blues alors que le prix du Bitcoin revient sous les 55 000 $.

La semaine a commencé sur une note haussière alors que Bitcoin est passé à près de 58 000 $, enregistrant une tendance à la hausse de 32,5% en octobre. Tard mardi, le prix a chuté à 53 700 $ pour revenir au-dessus de 56 600 $ dans les prochaines heures.

« Nous pensons que le marché est sain, et ce sont, en fait, des reculs normaux auxquels il faut s’attendre », a déclaré Philippe Bekhazi, PDG et co-fondateur de la plateforme de trading crypto XBTO.

« Le marché évalue apparemment la probabilité d’une approbation d’ETF ce mois-ci. La prise de bénéfices est donc naturelle.

Bitcoin devient rouge a la capitalisation boursière totale qui a également baissé de 4% au cours des dernières 24 heures, mais reste bien au-dessus de 2,34 billions de dollars.

Tout comme au quatrième trimestre de 2020, lorsque Bitcoin a progressivement atteint le sommet historique de 2017 de 20 000 $, après le manque de performances au cours de la seconde moitié du deuxième trimestre et du troisième trimestre, la principale crypto-monnaie flirte avec une course vers son ATH de près de 65 000 $. .

Ceci, cependant, s’est produit alors que le dollar est proche de son plus haut en un an. L’indice du dollar américain a chuté mercredi à 94,3 après avoir atteint un nouveau sommet en 2021 à 94,56 la veille, un niveau vu pour la dernière fois fin septembre.

Cependant, Bitcoin n’a plus de corrélation inverse avec l’USD, selon le dernier rapport de Kaiko.

Historiquement, le BTC a évolué dans la direction opposée au dollar américain, mais cette tendance semble s’être dissipée cette année. Les deux devises ont connu une trajectoire haussière contrairement aux actions traditionnelles, qui ont clôturé en septembre avec leur pire performance depuis le début de la pandémie.

« La corrélation croissante de Bitcoin avec le DXY suggère que malgré un environnement sans risque croissant, les actifs fiduciaires et cryptographiques sont traités de la même manière par les investisseurs », a écrit Kaiko.

Le haussier et le baissier

Pendant ce temps, la communauté crypto a recommencé à être haussière, beaucoup appelant à de nouveaux sommets pour l’actif crypto de mille milliards de dollars au cours du quatrième trimestre historiquement haussier.

Alors que Vijay Ayyar, responsable de l’Asie-Pacifique avec l’échange crypto Luno voit un record pour Bitcoin à environ 80 000 $ et 85 000 $ possible, d’autres voient 100 000 $ être violés cette fois.

Techniquement, la montée en puissance de Bitcoin a activé un modèle de graphique tête et épaules inversé qui peut voir la crypto-monnaie grimper à 79 000 $.

Comme nous l’avons signalé au cours des deux derniers jours, l’intérêt ouvert pour les contrats de dérivés Bitcoin a également augmenté rapidement, se situant maintenant autour de 20 milliards de dollars, le niveau observé pour la dernière fois à la mi-mai. Le taux de financement a également commencé à augmenter, le plus élevé actuellement sur Deribit à 0,0363%.

Sur le marché des options, les positions ouvertes pour l’appel d’exercice de 80 000 $ pour l’expiration de décembre 2021 dépassent désormais largement celles du put d’exercice de 40 000 $, selon les données de la bourse d’options Deribit.

Le marché des options #bitcoin semble prudemment positionné avant les catalyseurs d’ETF avec un retour en territoire positif pic.twitter.com/k5BEYG9L3x – Coinbase Institutionnel (@CoinbaseInsto) 13 octobre 2021

Sans parler de l’optimisme quant au fait que le premier fonds négocié en bourse (ETF) à terme Bitcoin pourrait être approuvé par la SEC dès ce mois-ci, les commerçants et les investisseurs reviendront dans Bitcoin.

C’est pourquoi la baisse de cette semaine n’est «pas préoccupante», selon James Butterfill, stratège en investissement chez CoinShares.

« Il n’a pas rompu la tendance et les principes fondamentaux d’augmentation des chances d’une approbation de la SEC et d’une adoption institutionnelle croissante sont susceptibles de soutenir le prix dans les semaines à venir. »

Cependant, tout le monde ne pense pas que l’approbation arrive. « Le marché met trop l’accent sur les commentaires publics de Gary Gensler (président de la SEC) sur la prise en charge du (CME) et des contrats à terme », a déclaré Jeff Dorman, CIO de la société de gestion d’actifs numériques Arca.

« Nous pensons que les préoccupations que la SEC a soulevées historiquement concernant la manipulation du marché du bitcoin et les échanges non réglementés n’ont pas été résolues. »

Outre la croissance rapide de la base future de CME, signalant de nombreux achats, Rothschild Investment Corp. a annoncé une augmentation de ses avoirs en GBTC et en ETHE. Il détient désormais 138 790 actions GBTC et 303 554 ETHE, contre 141 405 actions GBTC et 13 817 ETHE, respectivement.

Cependant, le Crypto Fear and Greed Index est de retour à la « cupidité » clignotante avec une lecture de 70 alors que le mois dernier, il était de 44 et en territoire de « peur ». Pas plus tard qu’hier, l’indice a montré une « cupidité extrême » sur le marché avec une lecture de 78, de sorte que les sentiments du marché évoluent rapidement et sont guidés par le prix.

Bitcoin/USD BTCUSD

54 941,2288 – 1 939,43 $-3,53 %

Volume 40,63 bVariation -1 939,43 $Ouverture 54 941,2288 $ Circulation 18,84 mCapacité boursière 1,04 t

