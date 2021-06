Le dollar atteint un plus haut depuis deux mois alors que la Fed envisage des hausses de taux plus tôt; kiwi grimpe

Des billets en dollars américains sont vus dans cette illustration photo du 7 novembre 2016

Le dollar a atteint son plus haut niveau en près de deux mois par rapport à ses principaux pairs jeudi après que la Réserve fédérale a avancé de manière inattendue ses projections de hausse des taux d’intérêt jusqu’en 2023.

L’indice du dollar = USD, qui suit la devise par rapport à six rivaux, a atteint 91,484 en Asie pour la première fois depuis le 19 avril, après une hausse de près de 1% du jour au lendemain, le plus gros gain depuis mars de l’année dernière.

Seul le kiwi néo-zélandais NZD = D3 a fait des progrès significatifs contre le dollar parmi les principales devises jeudi, grimpant de 0,6% après que les données ont montré que l’économie néo-zélandaise a progressé beaucoup plus rapidement que prévu au premier trimestre. Le kiwi avait dégringolé de plus de 1% mercredi.

La Réserve fédérale a commencé mercredi à fermer la porte à sa politique monétaire axée sur la pandémie alors que les responsables prévoyaient un calendrier accéléré pour les augmentations des taux d’intérêt, ouvraient des pourparlers sur la manière de mettre fin aux achats d’obligations en période de crise et déclaraient l’urgence sanitaire vieille de 15 mois. n’était plus une contrainte essentielle pour le commerce américain.

Une majorité de 11 responsables de la Fed ont prévu au moins deux augmentations de taux d’intérêt d’un quart de point pour 2023, même s’ils se sont engagés dans leur déclaration à maintenir une politique de soutien pour le moment afin d’encourager une reprise du marché du travail.

Les projections montraient également des prévisions d’inflation plus élevées cette année, bien que les augmentations de prix aient toujours été décrites comme « transitoires ». La croissance économique globale devrait atteindre 7%.

“Le pivot super hawkish de la Fed devrait renforcer les plus bas et offrir un soutien supplémentaire à court terme en USD”, ont écrit les analystes de TD Securities dans une note de recherche.

“Un double coup dur de taux plus élevés et d’un sentiment de risque bancal entraînerait un resserrement du positionnement et le début d’un nouveau récit”, entraînant peut-être une hausse de 2% du dollar au cours de l’été, selon la note.

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans US10YT = RR s’est établi à 1,5890% en Asie, après avoir grimpé à 1,5940% contre 1,4820% mercredi.

Le dollar a atteint un plus haut de près de deux mois à 1,1984 $ pour un euro EUR=D3 jeudi, prolongeant son gain d’environ 1% par rapport à la session précédente.

Il s’est renforcé pour atteindre 110,825 yens JPY = EBS, un niveau jamais vu depuis le 1er avril, s’ajoutant à un rallye de 0,6% du jour au lendemain.

Le dollar australien AUD = D3 a chuté à 0,75975 $, le plus bas depuis le 13 avril, avant de s’échanger de 0,3% plus haut pour récupérer une partie de la chute de 1% de mercredi.

La livre sterling GBP=D3 a glissé au plus bas depuis le 7 mai à 1,39745 $, et le dollar canadien CAD=D3 a atteint son plus bas depuis le 5 mai à 1,2292 $CAN, avant de s’échanger peu de changement dans l’après-midi asiatique.

“L’USD est dans une position beaucoup plus saine maintenant que la Fed se dirige vers les sorties”, ont écrit les analystes de Westpac dans une note client, prédisant que l’indice du dollar testerait 92 dans les prochains jours.

“Le pivot de la Fed créera probablement un contexte difficile pour les actifs risqués, et les perspectives d’un soutien accru des taux d’intérêt pour le dollar américain sont meilleures, ce qui est une bonne nouvelle pour la devise.”

Les crypto-monnaies ont également été affectées par la force du dollar, le bitcoin BTC = BTSP oscillant autour de 39 000 $ après une baisse de 4,5% mercredi, et l’éther ETH = BTSP à 2 438 $ après une vente de 7%.