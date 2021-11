Le dollar envoie des signaux d’avertissement pour les actifs à risque, y compris Bitcoin et Crypto

Le rallye de l’USD vers de nouveaux sommets en 2021 exerce également une pression sur les devises des marchés émergents avec la dévaluation de la livre turque depuis septembre, entraînant une forte croissance des volumes d’échanges BTC-TRY.

Le dollar américain a atteint un nouveau sommet historique aujourd’hui à 96,6, vu pour la dernière fois à la mi-juillet 2020. À la mi-mars de l’année dernière, l’USD a atteint 103, et après avoir atteint un creux fin mai et début juin, il a depuis lors, la tendance est à la hausse.

La dernière tendance haussière de l’USD est intervenue lorsque le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a été reconduit pour un deuxième mandat, encourageant les paris sur des taux d’intérêt américains plus élevés.

Alors que la Fed annonce déjà la réduction de ses achats d’obligations, l’attente croissante d’un resserrement de la politique monétaire et d’une accélération des données économiques place le dollar en bonne position par rapport aux autres grandes devises.

Cède, courbe aplatie. Les anticipations d’inflation sont en forte baisse aujourd’hui. Les pourboires prennent un grand coup. Des finances solides. La technologie en prend un coup. Forte dispersion entre les stocks. La nomination de Powell réduit l’incertitude, qui est haussière, tandis que le marché anticipe une Fed plus hawkish. – Alex Krüger (@krugermacro) 22 novembre 2021

Comme nous l’avons noté, le ralentissement ou la suppression des liquidités du marché n’est pas bon pour les prix des actifs risqués, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les prix des cryptos.

« Un billet vert plus fort vous ferait croire que les mêmes vents favorables qui ont propulsé les prix des actifs mondiaux, y compris le BTC et la cryptographie, au cours des 18 derniers mois commencent à s’inverser », a commenté Delphi Digital.

Déjà, cette semaine, les prix des crypto-actifs ont chuté, le Bitcoin passant à 55 600 $ et l’Ether à 4 020 $.

En conséquence, les taux de financement se réinitialisent et deviennent même brièvement négatifs depuis la semaine dernière, car après avoir atteint l’ATH à 69 000 $ il y a deux semaines, le marché a du mal à être haussier.

Sur la plupart des bourses, les taux de financement oscillent en territoire neutre, le plus élevé sur OKEx à 0,0257%, indiquant que la demande haussière est en sourdine. À 23,36 milliards de dollars, l’intérêt ouvert de Bitcoin reste quant à lui nettement supérieur aux plus bas de septembre de 13,11 milliards de dollars, mais en baisse par rapport à 28,85 milliards de dollars ATH le 10 novembre.

Cet USD se redresse également à un sommet de 16 mois au milieu des craintes renouvelées de verrouillage en Europe après que les investisseurs ont cherché la semaine dernière un refuge contre les inquiétudes liées à l’inflation. La flambée de l’inflation aux États-Unis et la perspective d’une hausse des taux plus tôt que prévu par la Fed ont contribué à la hausse du DXY, exerçant une pression sur les actifs plus risqués et les devises des marchés émergents.

Les marchés émergents sont déjà aux prises avec une hausse de l’inflation et d’autant plus que le dollar s’est renforcé. La livre turque (TRY) a en fait atteint des niveaux record par rapport au dollar américain.

Cette dévaluation de la livre depuis septembre (-35%) s’est reflétée par une forte croissance des volumes d’échanges BTC-TRY, a noté Kaiko, fournisseur de données sur les actifs numériques. L’augmentation intervient malgré l’interdiction par la Turquie de l’utilisation de la cryptographie pour les paiements en avril.

Selon Chainalysis, la dévaluation de la monnaie a été l’un des principaux moteurs de l’adoption de la crypto dans le pays, représentant un pourcentage important de l’utilisation de la crypto au Moyen-Orient.

Pendant ce temps, la banque centrale turque a réduit son taux directeur de 100 pb, contribuant davantage à l’effondrement historique de la livre. « Cela pourrait favoriser les actifs cryptographiques qui sont considérés comme une alternative d’investissement plus stable », a déclaré Kaiko.

