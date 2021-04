Le dollar est bloqué par la baisse des rendements américains; données d’inflation en bref

Dollar.

Le dollar a langui près des plus bas de 2-1 / 2 semaines contre les principaux pairs lundi, alors qu’une baisse des rendements du Trésor a restreint la devise américaine.

La livre sterling a chuté vers un creux de deux mois, poursuivant sa baisse par rapport à un sommet de près de trois ans atteint en février, les analystes faisant état de problèmes de caillots sanguins autour du vaccin AstraZeneca, sur lequel le Royaume-Uni s’est fortement appuyé pour son programme de vaccination agressif.

Le Bitcoin s’est échangé au-dessus de 60000 $, réduisant l’écart à son niveau record.

Les rendements du dollar et des bons du Trésor prennent une sorte de répit après avoir augmenté les pics de plusieurs mois à la fin du mois dernier, alimentés par des paris qu’une reprise accélérée des États-Unis après la pandémie augmentera l’inflation plus rapidement que les décideurs de la Réserve fédérale ne le prévoient.

Alors que l’insistance répétée de la Fed sur le fait que les pressions sur les prix à court terme s’avéreront transitoires a apaisé les investisseurs ce mois-ci, le dollar s’est raffermi vendredi après des données de prix à la production plus fortes que prévu, prenant l’avantage sur la pire semaine de la devise cette année.

L’indice du dollar, qui suit le billet vert par rapport à un panier de six rivaux, a peu changé à 92,304 en Asie, après une baisse de 0,9% la semaine dernière. Il est descendu en dessous de 92 jeudi pour la première fois depuis le 23 mars.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans de référence était de 1,6622% après avoir chuté à 1,6170% la semaine dernière. Il avait atteint un sommet de plus d’un an de 1,7760% le 30 mars.

“La clé pour les perspectives à court terme sera de savoir si les rendements continueront de se consolider autour de ces niveaux, ou s’ils progresseront plus haut”, ce qui soutiendrait le dollar, a écrit Tapas Strickland, stratège de la National Australia Bank, dans une note client.

«La thématique plus large d’un rebond rapide de l’économie américaine sur le dos d’un déploiement impressionnant de vaccins se poursuit.»

Les données de vendredi ont montré le plus grand gain annuel en 9-1 / 2 ans pour les prix à la production aux États-Unis, soutenant les attentes d’une inflation plus élevée alors que l’économie rouvre dans un environnement de santé publique amélioré et un financement gouvernemental massif.

Les données sur les prix à la consommation aux États-Unis seront publiées mardi.

Le président de la Fed, Jerome Powell, s’exprimera mercredi à l’Economic Club of Washington. Dans une interview dimanche sur les «60 minutes» de CBS, Powell a déclaré que l’économie américaine était à un «point d’inflexion» avec des attentes que la croissance et le recrutement s’accéléreraient dans les mois à venir, mais il a également mis en garde contre les risques découlant d’une réouverture précipitée. .

Contre l’euro, le dollar a oscillé près du plus bas depuis le 23 mars à 1,1901 $. Il a acheté 109,66 yens, proche d’un plus bas de deux semaines en dessous de 109 atteint jeudi.

«L’USD a un certain potentiel de hausse cette semaine», a écrit Kimberley Mundy, stratège de la Commonwealth Bank of Australia, dans un rapport.

«Des données économiques solides aux États-Unis mettront en évidence la divergence entre la reprise économique rapide des États-Unis et les reprises plus retardées dans d’autres économies développées.»

Le dollar peut remonter vers 110 yens, tandis que l’euro a la possibilité de retracer la plupart de ces gains récents depuis son plus bas de près de cinq mois près de 1,17 $, a-t-elle déclaré.

La livre sterling a glissé de 0,2% à 1,36745 $, se rapprochant du plus bas de vendredi à 1,3670 $, un niveau jamais vu depuis le 8 février.

Le Bitcoin s’est échangé à 60102,69 $ après avoir atteint 61222,22 $ au cours du week-end, approchant le sommet record de 61781,83 $ établi il y a un mois.

Selon Justin d’Anethan, directeur des ventes de la société d’actifs numériques Diginex à Hong Kong, les mineurs ne vendent pas de jetons récemment frappés à un moment de plus grande demande de la part des entreprises et des investisseurs.