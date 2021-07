Le dollar est « voué à l’échec » | Place des investisseurs

Le sentiment des consommateurs américains s’effondre … le dollar américain est « condamné » selon le Bond King … un autre vent arrière derrière le secteur de la crypto … est-ce que d’autres blocages sont à venir ?

De nombreuses histoires intéressantes ont fait la une des journaux ces derniers jours. Ainsi, dans le Digest d’aujourd’hui, tournons-nous vers certains des principaux événements affectant votre portefeuille.

***Le sentiment des consommateurs américains tombe à son plus bas niveau en 6 mois

Au moment où j’écris lundi vers le déjeuner, les marchés sont plongés dans le rouge avec le Dow Jones en tête des baisses à 2,4%.

Une partie de la liquidation d’aujourd’hui est attribuable aux nouvelles de vendredi dernier concernant la baisse de la confiance des consommateurs.

Plus précisément, nous avons appris que les consommateurs sont de plus en plus anxieux – à tel point que les inquiétudes concernant la hausse des prix des biens durables pour les maisons, les véhicules et les ménages viennent de battre un record.

Richard Curtin, l’économiste en chef à l’origine de l’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan, a noté que «les plaintes des consommateurs concernant la hausse des prix des maisons, des véhicules et des biens ménagers durables ont atteint un record absolu».

De Curtin :

Plutôt que de créer des emplois, de s’arrêter et de s’inverser, l’accélération du taux d’inflation est désormais devenue une préoccupation majeure. L’inflation a exercé une pression supplémentaire sur le niveau de vie, en particulier sur les ménages à revenu faible et intermédiaire, et a provoqué le report d’importants achats discrétionnaires, en particulier parmi les ménages à revenu élevé.

L’enquête a révélé que les lectures de sentiment sont tombées à 80,8 en juillet contre 85,5 en juin. C’est le niveau le plus bas de la mesure depuis février.

C’est important à surveiller.

Fondamentalement, le marché a une marge de progression, notamment grâce aux milliers de milliards de nouvelles liquidités qui inondent l’économie. Mais si le sentiment des consommateurs devient pessimiste et continue de se dégrader, cela pourrait conduire à un point d’inflexion majeur pour les marchés d’investissement.

C’est parce que les croyances négatives sur l’économie/le marché peuvent amener les investisseurs anxieux à plier leur portefeuille et à vendre leurs investissements… quels que soient les fondamentaux réels du marché. Et cette pression de vente peut avoir un impact important sur les fondamentaux réels et les prix du marché connexes… ce qui provoque de nouvelles inquiétudes pour les autres investisseurs… qui les pousse à vendre… qui érode davantage les fondamentaux et les prix du marché… et ainsi de suite, et ainsi de suite.

C’est une spirale descendante qui, une fois amorcée, est difficile à renverser.

Nous surveillerons cela de près et vous tiendrons au courant ici dans le Digest.

*** Pendant ce temps, une autre histoire “What the Bleep” du marché obligataire

Les lecteurs réguliers de Digest connaissent notre série “What the Bleep”, dans laquelle nous avons mis en évidence des histoires illustrant à quel point les choses sont détraquées aujourd’hui sur les marchés.

Sur cette note, vous êtes-vous demandé pourquoi les rendements du Trésor ont chuté alors que les données sur l’inflation sont devenues chaudes ?

(Au moment où j’écris lundi matin, cette implosion se poursuit, avec le rendement du Trésor à 10 ans en baisse à 1,19 %.)

Ce n’est pas du tout le statu quo. Traditionnellement, la hausse de l’inflation obligerait les investisseurs obligataires à exiger des rendements plus élevés pour compenser le risque d’inflation.

Eh bien, Jeff Gundlach de DoubleLine Capital, surnommé « The Bond King », dit que ce qui se passe a une raison évidente :

Les rendements sont aussi bas en raison de toute la liquidité du système.

De MarketWatch :

En théorie, les rendements devraient être plus élevés car la Réserve fédérale a signalé qu’elle envisageait de mettre fin à son programme d’achat d’actifs, qui comprend quelque 80 milliards de dollars de bons du Trésor par mois. L’assouplissement quantitatif de la Fed, ou QE, a aidé à soutenir les marchés financiers pendant les pires perturbations causées par la pandémie l’année dernière. Mais la perspective de l’arrêt du QE et de la flambée de l’inflation, qui érode la valeur fixe d’une obligation, devrait déclencher des ventes de bons du Trésor et pousser les rendements à la hausse et les prix à la baisse. Gundlach, cependant, a déclaré que les achats auprès de fonds de pension, d’acheteurs étrangers et d’autres investisseurs restent solides et fournissent un soutien substantiel à la baisse des rendements…

Alors, quel est le résultat final de Gundlach ? Astuce : ce n’est pas bon pour vos économies d’argent.

Voici ce qu’il envisage pour le dollar américain :

Je ne veux pas être trop dramatique, mais j’utiliserai le mot « condamné ». En fin de compte, l’ampleur de nos déficits—à la fois le déficit commercial, qui a explosé après la pandémie, et le déficit budgétaire, qui est, de toute évidence, complètement hors norme—suggère qu’à moyen terme—je ne pense pas vraiment que cette année, exactement, mais à moyen terme—le dollar va baisser assez sensiblement, et cela va être une dynamique très importante.

Pour le contexte, ci-dessous, nous examinons l’indice du dollar américain. C’est une mesure de la valeur du dollar américain par rapport à la valeur d’un panier de six grandes devises mondiales – l’euro, le franc suisse, le yen japonais, le dollar canadien, la livre sterling et la couronne suédoise.

Comme vous pouvez le voir, il monte en flèche depuis juin.

Cela ne contredit-il pas la prédiction de Gundlach ?

Oui, mais voici sa réponse à cela :

C’est une question de quel est votre horizon. À court terme, la dynamique a été et continuera d’être en place pour que le dollar soit légèrement ou modérément plus fort. À plus long terme, je pense que le dollar [is] condamné.

Bien que « voué à l’échec » soit un mot fort, nous partageons le point de vue général de Gundlach sur la direction éventuelle du dollar. C’est pourquoi nous avons exhorté les investisseurs à déplacer leur richesse en dehors du dollar vers des actions fondamentalement supérieures, de l’or, de l’immobilier et des crypto-monnaies d’élite.

Sur cette dernière note, nous avons des nouvelles haussières venant de la chérie de la technologie, Square…

***Un atout pour protéger votre patrimoine contre l’érosion du dollar cette décennie

Comme nous l’avons noté la semaine dernière, c’est un moment douloureux pour les investisseurs en crypto. Mais la douleur d’aujourd’hui ne doit pas être confondue avec la création massive de richesses de demain.

Vendredi dernier, nous avons appris l’existence d’un autre vent arrière derrière le secteur de la cryptographie.

Le processeur de paiement Square, dirigé par Jack Dorsey de Twitter, a annoncé la création d’une nouvelle entreprise dédiée à la «finance décentralisée», ou DeFi, des applications pour bitcoin.

Depuis CNBC :

Le PDG de Square et taureau bitcoin, Jack Dorsey, a déclaré jeudi soir sur Twitter que la société “se concentrait sur la création d’une plate-forme de développement ouverte dans le seul but de faciliter la création de services financiers non dépositaires, sans autorisation et décentralisés”.

Pour nous assurer que nous sommes tous sur la même longueur d’onde, les jetons financiers décentralisés, ou altcoins DeFi, font référence aux altcoins qui ne dépendent pas d’autorités centralisées comme les banques. Au lieu de cela, ils utilisent des contrats intelligents basés sur la blockchain pour exécuter des transactions. Pour le moment, la majorité est construite sur la blockchain Ethereum.

C’est une excellente nouvelle pour les investisseurs en crypto, car c’est un autre signe majeur de l’adoption par le grand public.

C’est également formidable pour les consommateurs, car l’élimination des intermédiaires, qui aspirent l’argent des transactions comme les moustiques financiers, fait partie de la promesse de la blockchain et des altcoins de premier plan.

***Enfin, pourrait-on assister à un retour des confinements ?

À partir du week-end dernier, Los Angeles, où je vis, a annoncé un nouveau mandat exigeant le port du masque dans tous les lieux intérieurs, quel que soit le statut vaccinal.

Ce n’est pas loin d’ici à des fermetures d’entreprises ciblées si les cas de Covid-19 continuent d’augmenter.

Sur cette note, vendredi dernier, l’ancien chef de la FDA, Scott Gottlieb, a déclaré: “Je pense que nous sous-estimons considérablement le niveau de propagation delta en ce moment.”

Depuis CNBC :

Les cas de coronavirus aux États-Unis ont augmenté en raison de la variante delta, la moyenne sur sept jours des nouvelles infections quotidiennes s’élevant à 26 448, selon une analyse CNBC des données de l’Université Johns Hopkins. C’est 67% de plus qu’il y a une semaine. La moyenne hebdomadaire des nouveaux décès quotidiens est en hausse de 26% par rapport à il y a une semaine, à 273, selon l’analyse de CNBC.

Comme nous l’avons souligné ici dans le Digest, la réouverture économique a ralenti ces dernières semaines. La dernière chose dont nous avons besoin maintenant est une rechute dans les fermetures, ou même une croissance entravée alors que les gens se retirent de l’activité sociale.

Mais si cela se produit, ce sera un autre vent arrière derrière le secteur de la technologie et les entreprises de distanciation sociale.

Nous continuerons de vous tenir au courant de toutes ces histoires et plus encore ici dans le Digest, ainsi que de la façon dont nos experts suggèrent de traverser ces temps difficiles.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg