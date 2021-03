Le dollar numérique s’intégrera aux systèmes de paiement existants

Le concept des monnaies numériques des banques centrales (CBDC) est devenu un sujet clé dans le monde entier. Il y a plusieurs raisons à cela: l’intérêt croissant des consommateurs, la concurrence mondiale, l’impact du coronavirus, etc.

Des pays proactifs d’Asie et d’Europe ont commencé à l’expérimenter. Pas aux États-Unis, cependant. Malgré tous les avantages entourant les CBDC, les États-Unis ont été les plus réticents à s’engager à grande échelle dans le projet.

Même si l’économie numérique a contraint de nombreuses personnes à envisager de créer une version numérique du fiat, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, souligne que ces caricatures numériques ne remplaceraient pas en fin de compte l’argent liquide.

Les CBDC n’enlèveront pas le billet vert

Powell a déclaré que les CBDC ne pousseraient pas l’argent à l’extinction. Il a commenté lors d’une conférence virtuelle organisée par le Comité des paiements et des infrastructures de marché à Bâle, Suisse, Bloomberg rapports.

Selon le patron de la Fed, les CBDC devraient être intégrées dans les systèmes de paiement actuels aux côtés des espèces et d’autres formes de monnaie. Powell a déclaré que ses remarques étaient conformes à la Banque des règlements internationaux (BRI) rapport. La BRI est connue comme la «mère de toutes les banques centrales». C’est une organisation forte de 63 hommes des banques faîtières les plus influentes du monde.

Le rapport de la BRI a révélé que la CBDC gagnait du terrain parmi les banques centrales. Il a également examiné leur impact sur la sécurité nationale et le bien-être économique.

S’exprimant sur l’impact du verrouillage des coronavirus sur l’économie, Powell a déclaré que les gouvernements mondiaux réévaluaient maintenant la mesure dans laquelle les systèmes de paiement fiduciaire traditionnels peuvent aller.

Powell, qui a remplacé l’actuelle secrétaire au Trésor Janet Yellen en février 2018, s’est prononcée très clairement sur la création d’un dollar numérique.

Selon leur site Web officiel, la Réserve fédérale de Boston s’est associée à des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) pour mener des expériences exploratoires sur les impacts d’un dollar numérique sur l’économie américaine.

Même si les CBDC seront également dans un format numérique comme Bitcoin et les autres, elles fonctionneraient selon une philosophie différente. L’idéal de séparation serait que les CBDC soient contrôlées au niveau central par la banque centrale émettrice du pays hôte, ce qui les soumettrait à des tendances inflationnistes, comme l’ont souligné les détracteurs.

De nombreux pays ont accueilli les CBDC en raison de leur protocole de paiement plus rapide et de leurs coûts de transaction plus faibles.

Bénédiction déguisée de Covid-19?

Les commentaires de Powell sur la pandémie obligeant les gouvernements à se regarder dans le miroir ne sont pas sans raison. Les économies de nombreux pays ont atteint un creux historique en raison de l’arrêt des activités économiques.

Les entreprises ont été forcées de fermer leurs portes et les suppressions d’emplois ont vu de nombreuses personnes sans salaire régulier. Mais même en ces temps difficiles, les paiements numériques ont explosé.

Des pays comme la Chine ont intensifié leur exploration des CBDC. La nation asiatique mène activement des tests pilotes – publiant des copies limitées de CBDC pour surveiller les sentiments du public – pour créer un yuan numérique.

Mais la Chine n’est pas le seul pays à avoir montré des intentions. La nation nord-américaine, le Commonwealth des Bahamas, a publié une version numérique de son dollar des Bahamas appelée SandDollar. Nous avons également été témoins de tests et d’exploration de CBDC en Argentine, en Australie, au Canada, en Suède, en France, en Russie, en Inde, au Japon et dans l’UE.

Même si de plus en plus de pays annoncent leur intérêt pour la création d’une version numérique de leur monnaie locale, les États-Unis semblent lents sur le marché. Mais selon le chef de la Réserve fédérale, les États-Unis étudient de près le meilleur scénario possible pour un dollar symbolique. Powell a déclaré qu’une enquête publique serait menée avant que la banque faîtière ne demande l’approbation du Congrès.