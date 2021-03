Le dollar prend pied sur l’économie américaine alors que l’euro faiblit

Un billet en dollars américains est vu dans cette illustration

Le dollar a commencé la semaine sur des bases solides, progressant vers un sommet historique contre l’euro lundi, alors qu’une humeur prudente du marché a poussé les investisseurs à la sécurité tandis que la force économique américaine et un déploiement rapide des vaccins ont également ajouté à l’éclat du billet vert.

L’euro était en baisse de 0,1% lors de la session Asie à 1,1783 $, pas loin au-dessus du creux de quatre mois et demi de 1,1762 $ de la semaine dernière et bien en dessous de sa moyenne mobile de 200 jours d’environ 1,1866 $.

La monnaie commune se dirige vers son pire mois depuis la mi-2019 alors que le programme de vaccination défaillant de l’Europe se heurte à une vague de nouvelles infections, un signal baissier alors que les données de positionnement montrent que les investisseurs restent fortement longs en euros.

«L’euro a continué de baisser… même si les rendements américains à long terme ont perdu un peu d’élan», ont déclaré les analystes de la MUFG Bank dans une note. « Cela suggère que la faiblesse de l’euro a été davantage motivée par les inquiétudes concernant l’affaiblissement des perspectives de croissance dans la zone euro à la lumière de la hausse des cas de COVID. »

La prudence induite par les virus a également aidé le dollar à monter par rapport au dollar australien, au dollar néo-zélandais et à la livre sterling, et il a augmenté par rapport aux devises pétrolières, le relèvement du navire bloquant le canal de Suez ayant fait baisser les prix du brut d’environ 1,5%.

L’inquiétude des marchés actions face à l’élargissement des retombées d’une vague de liquidations liées au fonds d’investissement Archegos Capital a également mis les investisseurs dans un état d’esprit prudent.

Seul le yen japonais, valeur refuge, a progressé, passant d’un creux de 10 mois atteint vendredi à environ 0,2% de plus à 109,43 – bien qu’avec le franc suisse, il reste au bas du classement du G10 cette année.

Sur le trimestre, le dollar a enregistré une perte de 0,7% sur la livre, qui a été soutenue par le déploiement rapide de la vaccination britannique, un gain de 0,8% sur le dollar australien et un gain de 2,9% contre le kiwi, qui a été touché par le marché du logement. réformes.

Le yen, sensible aux écarts de rendement sur la dette publique américaine et japonaise, a baissé d’environ 5,7%, sa pire performance trimestrielle depuis fin 2016, tandis que le franc recule de 5,8% pour sa pire performance depuis le troisième trimestre 2014.

Cette année, la hausse de 76 points de base des rendements des bons du Trésor à 10 ans de référence – alors que l’économie américaine rebondit – a été un moteur important, car les meilleurs rendements offerts sont portés aux investisseurs qui peuvent emprunter le yen et le franc à très bas prix.

L’Australien était pour la dernière fois en baisse de 0,3% à 0,7621 $ lundi et le dollar néo-zélandais avait chuté de 0,3% à 0,6978 $, tandis que la livre sterling a glissé de 0,2% à 1,3767 $.

«Les États-Unis sont également aidés par de très bonnes données économiques, un déploiement fantastique de vaccins, un bon rythme de vaccination et des marchés boursiers (positifs)», a déclaré Imre Speizer, analyste de devises chez Westpac.

«L’économie nationale se porte mieux que prévu et devrait être le cas au cours des prochains mois, ce qui pourrait maintenir le dollar américain à la hausse et c’est ce qui a fait reculer les devises australienne, kiwi et des marchés émergents en mars.»

Les demandes de chômage aux États-Unis sont tombées à leur plus bas niveau en un an la semaine dernière et le président Joe Biden a déclaré qu’il doublerait son objectif de vaccination, après avoir dépassé les 100 millions de tirs 42 jours avant le calendrier.

En revanche, les vaccinations européennes ont été touchées par des problèmes d’approvisionnement et des problèmes de sécurité.

Les investisseurs attendent avec impatience les chiffres de l’indice des directeurs d’achat attendus en milieu de semaine et certains détails du plan de dépenses d’infrastructure de Biden. Cependant, les principales données seront les chiffres d’embauche aux États-Unis dus le Vendredi Saint.

«La distribution des prévisions va de 460 000 à 1 million (emplois), où le nombre de chuchotements se situe à l’extrémité supérieure de la fourchette», a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

«Un million d’emplois mettrait le feu aux trades de reflation… et provoquerait une solide liquidation des rendements obligataires, faisant grimper l’USD / JPY et l’USD / CHF», at-il déclaré. « L’euro devrait franchir les plus bas de la semaine dernière de 1,1761 et vers 1,1690. »