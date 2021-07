Le dollar près du plus bas d’un mois, établi pour la pire performance hebdomadaire depuis mai

Un billet de banque en dollars américains est vu dans cette illustration

Le dollar languissait près d’un plus bas d’un mois vendredi et était sur le point de connaître sa pire performance hebdomadaire depuis mai alors que les remarques conciliantes de la Réserve fédérale américaine ainsi que les données économiques décevantes ont mis fin à un rallye d’un mois.

L’indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six autres devises, était dernier à 91,96 après être tombé à 91,855 jeudi, un niveau jamais vu depuis le 29 juin.

Pour la semaine, l’indice est en baisse de 1%, sa pire performance hebdomadaire depuis début mai. Pour le mois, l’indice est en baisse de 0,5% jusqu’à présent après un rallye de 2,8% en juin.

La tendance baissière du dollar a commencé après que le président de la Fed, Jerome Powell, ait pris les haussiers à contre-pied à la suite d’une réunion politique cette semaine en déclarant que les hausses de taux étaient « à un autre moment » et que le marché du travail avait encore « un certain terrain à couvrir ».

“Alors que la Fed continuait de dire qu’elle s’apprêtait à annuler son programme d’impression monétaire, la tendance de la Fed vers ce changement semble susceptible d’être plus lente que prévu”, a déclaré Steven Dooley, stratège en devises chez Western Union Business Solutions.

“La prudence de la Fed est due à un ralentissement de la croissance américaine, à une baisse de l’inflation et aux inquiétudes concernant la variante Delta”, a ajouté Dooley.

Le dollar a trouvé peu de soutien du jour au lendemain des chiffres du produit intérieur brut américain.

Alors que l’économie américaine a progressé à un taux annualisé de 6,5% au deuxième trimestre, stimulée par une aide gouvernementale massive, la croissance n’a pas répondu aux attentes des économistes pour une accélération de 8,5%.

Le dollar s’est maintenu près d’un plus bas de deux semaines contre le yen japonais, valeur refuge, à 109,54.

L’euro a atteint un sommet d’un mois par rapport au dollar pour être le dernier à 1,1880 $ avant les données préliminaires du produit intérieur brut du deuxième trimestre pour la France, l’Allemagne, l’Italie et la zone euro ainsi que les impressions préliminaires de l’inflation de juillet pour la France, l’Italie et l’euro surface. La zone euro obtient également des données sur le chômage en juin.

Ailleurs, le yuan chinois a récupéré l’essentiel de sa chute de mardi à 6,4645 pour un dollar.

Le sentiment a été aidé par la tentative de la Chine de calmer les nerfs des investisseurs en disant aux maisons de courtage étrangères de ne pas « surinterpréter » ses dernières mesures réglementaires.

Les dollars australien et néo-zélandais, dépendants de la croissance économique mondiale et chinoise, ont oscillé près des sommets de deux semaines.

La livre sterling a oscillé près de son plus haut depuis plus d’un mois, aidée par le ton plus faible du dollar américain et une baisse des cas de coronavirus en Grande-Bretagne.

Les investisseurs garderont un œil attentif sur un ensemble d’indicateurs macroéconomiques américains attendus plus tard dans la journée, notamment l’indice du coût de l’emploi au deuxième trimestre, les revenus et dépenses personnels pour juin et l’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan pour juillet.