Le dollar près du plus haut d’un an avant le procès-verbal de la réunion de la Fed

Dollar.

Mercredi, le dollar s’est maintenu près d’un sommet d’un an par rapport à ses principaux pairs, alors que la Réserve fédérale annoncera une réduction des mesures de relance le mois prochain, après éventuellement des hausses de taux d’intérêt d’ici la mi-2022.

Trois décideurs de la Fed ont déclaré mardi que l’économie américaine s’était suffisamment rétablie pour commencer à réduire le programme d’achat d’actifs de la banque centrale, y compris le vice-président Richard Clarida.

Les marchés monétaires évaluent maintenant environ 50-50 chances d’une augmentation des taux d’ici juillet.

L’indice du dollar, qui mesure le billet vert contre six rivaux, s’est légèrement détendu à 94,356 par rapport à mardi, alors qu’il touchait 94,563 pour la première fois depuis fin septembre 2020.

Une flambée des prix de l’énergie a alimenté les inquiétudes en matière d’inflation et a alimenté les paris que la Fed pourrait avoir besoin d’agir plus rapidement pour normaliser sa politique que les responsables ne l’avaient prévu, envoyant les rendements du Trésor à deux ans à leur plus haut niveau en plus de 18 mois du jour au lendemain.

La hausse des rendements américains a contribué à pousser le dollar à un sommet de trois ans contre le yen mardi à 113,785 yens. La paire s’est échangée pour la dernière fois à 113,575.

L’euro a changé de mains à 1,1551 $, bien en vue des 1,1522 $ de la session précédente, son plus bas depuis près de 15 mois. Les traders se concentreront plus tard mercredi sur les données sur les prix à la consommation pour mieux comprendre le calendrier des taux plus élevés.

« L’IPC est le principal attrait économique » et « a le potentiel de voir les attentes de hausse des taux de la Fed évoluer à nouveau, d’une manière ou d’une autre », a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank à Sydney.

La plupart des décideurs de la Fed continuent de dire que les pressions inflationnistes s’avéreront transitoires.

Les gouverneurs Lael Brainard et Michelle Bowman font partie des responsables de la Fed qui devraient s’exprimer plus tard mercredi, lorsque le procès-verbal de la réunion de septembre de la banque centrale devrait également être publié.

« La publication du compte rendu du FOMC d’aujourd’hui pourrait confirmer qu’une annonce de réduction en novembre pourrait être difficile à résister pour la Fed, mais aussi qu’il y a eu des discussions sur l’impact potentiel d’un nouveau resserrement des conditions financières américaines et mondiales », a déclaré Valentin Marinov, responsable de G10 FX. recherche au Crédit Agricole.

« Nous pensons en outre qu’après le rapport plutôt mitigé sur l’emploi aux États-Unis pour septembre et le retard plutôt que la résolution de la question du plafond de la dette américaine, la Fed pourrait finalement opter pour un début plus progressif de la réduction du QE. »

La livre sterling a serpenté au milieu de la fourchette de ce mois, s’échangeant un peu plus haut depuis mardi à 1,3624 $.

Le dollar australien, sensible au risque, s’est échangé à 0,7347 $, reculant par rapport au plus haut d’un mois de mardi à 0,7384 $.

Bitcoin s’est échangé autour de 54 765 $, après avoir atteint un sommet sur cinq mois de 57 855,79 $ en début de semaine.