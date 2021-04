Le dollar se dirige vers un troisième gain hebdomadaire alors que les données de paie se profilent

Dollar.

Le dollar s’est stabilisé vendredi avant les données des États-Unis qui devraient montrer une augmentation de la création d’emplois et un taux de chômage plus bas pour mars, alors que la plus grande économie du monde maintient une reprise régulière après la pandémie.

Le sentiment pour le dollar s’est amélioré ces dernières semaines, tandis que les rendements du Trésor ont grimpé en flèche, alors que la relance prévue de l’administration Biden de plus de 2000 milliards de dollars et le déploiement rapide du vaccin COVID-19 ont stimulé l’optimisme économique ainsi que les craintes d’inflation.

Alors que les échanges devraient être en sourdine vendredi avec de nombreux marchés financiers fermés pour les vacances de Pâques, les analystes estiment que l’ascension du dollar vers des sommets de plusieurs mois devrait se poursuivre alors que de plus en plus d’investisseurs parient sur la reprise économique.

«Ce ne sont pas seulement les spéculateurs qui parient sur le dollar», a déclaré Yukio Ishizuki, stratège des changes chez Daiwa Securities. «Les gérants d’actifs réduisent également leurs shorts dans d’autres devises pour faire place à une flambée du dollar.»

« Tant que l’économie s’améliorera et que les rendements du Trésor augmenteront, le dollar le sera aussi », a ajouté le stratège.

Le dollar s’est échangé pour la dernière fois à 110,62 yens, non loin de son plus haut niveau en un an.

Contre l’euro, le dollar était coté à 1,1777 $, près d’un sommet de cinq mois.

Le billet vert était stable à 0,9417 franc suisse, après avoir perdu 0,2% jeudi.

La livre britannique a peu changé à 1,3843 $.

La masse salariale non agricole aux États-Unis due plus tard vendredi devrait avoir bondi de 647 000 en mars contre 379 000 en février. Le taux de chômage devrait tomber de 6,2% à 6,0%.

L’indice du dollar, un indicateur de sa valeur par rapport à six grandes devises, s’est établi à 92,862, en bonne voie pour sa troisième semaine consécutive de gains.

Les principales devises ne devraient pas beaucoup bouger vendredi, les marchés financiers étant fermés en Australie, à Singapour, à Hong Kong, en Grande-Bretagne, en Europe et aux États-Unis, ont déclaré des analystes.

Ailleurs, le dollar australien a légèrement augmenté à 0,7629 $, après avoir chuté à un creux de trois mois lors de la session précédente.

De l’autre côté de la mer de Tasman, le dollar néo-zélandais était coté à 0,7034 $.

Sur le marché de la crypto-monnaie, le bitcoin a brièvement dépassé 60000 USD pour la première fois en deux semaines, mais a ensuite réduit les gains pour échanger 1,49% à 59601 USD.

L’éther de monnaie numérique rival a augmenté de 1,39% à 1994 $.