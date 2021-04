Le dollar se vautre alors que les traders réévaluent le timing du taper; les crypto-monnaies dégringolent

PHOTO DE FICHIER: Une femme portant un voile intégral (niqab) marche devant une publicité d’un bureau de change montrant une image du dollar américain au Caire, en Égypte

Vendredi, le dollar a été confiné dans une fourchette de négociation étroite près de ses plus bas de plusieurs semaines par rapport à ses principaux pairs, alors que les traders envisagent les prochains mouvements des principales banques centrales avant une réunion de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine.

L’éther de crypto-monnaie a chuté de plus de 10% et le plus grand rival Bitcoin a glissé de 5% sur fond de spéculations selon lesquelles le plan du président américain Joe Biden d’augmenter les impôts sur les plus-values ​​limitera les investissements dans les actifs numériques.

L’euro a nourri les pertes après que la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, ait écrasé les attentes selon lesquelles les décideurs politiques commenceraient à envisager une réduction des achats d’obligations en raison de l’amélioration des perspectives économiques.

Le président de la Fed, Jerome Powell, répètera probablement le message de Lagarde selon lequel il est prématuré de parler de tapering, ce qui exercerait une pression à la baisse sur les rendements du Trésor et plafonnerait les gains du dollar par rapport à la plupart des devises.

«Powell doit réitérer la poursuite d’une politique monétaire facile, tout comme Lagarde», a déclaré Masafumi Yamamoto, stratège en chef des devises chez Mizuho Securities.

«En conséquence, le dollar est susceptible de baisser par rapport au yen, mais la tendance plus large du dollar est toujours mitigée. Le dollar peut encore augmenter par rapport aux devises des matières premières si les prix des matières premières recommencent à baisser. »

Le dollar a glissé aussi bas que 107,80 yens vendredi, le plus bas depuis le 4 mars.

L’euro s’est établi à 1,2027 $ après avoir baissé de 0,2% jeudi. Ce n’était toujours pas loin du sommet de sept semaines de 1,2080 $ établi plus tôt cette semaine.

Les dollars australien et néo-zélandais se sont raffermis vendredi, mais les traders ont déclaré que les risques étaient pointés vers la baisse en raison d’un récent affaiblissement des prix des matières premières.

La livre britannique était cotée à 1,38535 $ après une perte de 0,6% la session précédente.

La prochaine réunion de la Fed se termine le 28 avril et, même si aucun changement de politique majeur n’est attendu, les investisseurs prêtent une attention particulière à tout commentaire sur la possibilité de réduire l’assouplissement monétaire à l’avenir.

La hausse des taux de vaccination contre les coronavirus et l’amélioration des perspectives économiques sont des raisons d’être optimistes, mais les investisseurs reviennent à la baisse sur les attentes d’un retrait de l’assouplissement monétaire après que Lagarde ait déclaré que les discussions sur la suppression progressive des achats d’obligations d’urgence étaient prématurées, ont déclaré les analystes.

Les données sur l’activité manufacturière et les services aux États-Unis et en Allemagne sont attendues plus tard vendredi, ce qui pourrait soutenir un sentiment économique positif, mais il est peu probable que le dollar et l’euro bougent beaucoup, les investisseurs restant à l’écart avant la réunion de la Fed, ont déclaré des analystes. .

Dans les crypto-monnaies, l’éther était inférieur d’environ 7% à environ 2234 USD et avait auparavant chuté à 2116 USD, reculant par rapport au record de 2645,97 USD établi jeudi après que le président Biden a dévoilé un plan visant à presque doubler les impôts sur les gains en capital pour les personnes gagnant plus d’un million de dollars. .

Bitcoin a chuté de 4,2% à moins de 50000 dollars et a brièvement touché 48338 dollars. Il a chuté tous les jours sauf deux depuis qu’il a atteint un record de 64895,22 $ le 14 avril.