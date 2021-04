Le dollar tombe au plus bas en plus de sept semaines

Dollar.

Le dollar a chuté à son plus bas en près de sept semaines au cours de la session asiatique, tandis que l’euro s’est redressé, les investisseurs étant devenus plus optimistes quant au rythme de déploiement des vaccins en Europe et les rendements des bons du Trésor américain sont restés inférieurs à leurs pics de mars.

Le dollar a chuté jusqu’à présent en avril, les rendements obligataires américains ayant reculé par rapport aux sommets de 14 mois atteints le mois dernier. Ces mouvements sont inversés par rapport à ce qui s’est passé au premier trimestre de l’année, lorsque le dollar s’est raffermi alors que les rendements des bons du Trésor américain augmentaient, offrant des rendements plus élevés sur le billet vert.

À 7 h 28 GMT, l’indice du dollar était en baisse de 0,1% à 90,952, après avoir atteint un creux de 90,877 lors de la session asiatique.

L’euro était en hausse de 0,3% à 1,2065 $ – son plus haut depuis près de sept semaines – après avoir passé la clé de 1,20 $ lors de la session précédente.

Le stratège de la Commerzbank You-Na Park-Heger a écrit dans une note aux clients que la récente baisse du dollar est due au fait que la Réserve fédérale américaine a rassuré le marché sur le fait qu’elle ne mettra pas fin à sa relance monétaire de sitôt, alors que la situation des vaccins s’améliore en Europe soutenir l’euro. Mais elle a dit que la situation pourrait changer rapidement.

«La reprise économique aux États-Unis pourrait faire encore monter les anticipations d’inflation, alimentant la spéculation sur la hausse des taux. La situation des nouvelles dans la zone euro en rapport avec la couronne pourrait à nouveau changer car l’incertitude reste élevée », a-t-elle déclaré.

Certains analystes ont déclaré que le soutien à l’euro provenait probablement de l’annonce que l’Union européenne avait obtenu 100 millions de doses supplémentaires de vaccin COVID-19 par BioNTech (22UAy.DE) et Pfizer (PFE.N).

Contre le yen, le dollar a franchi le niveau des 108 du jour au lendemain, avant de s’inverser, en hausse de 0,3% sur la journée à 108,450.

“L’USD / JPY est une paire de devises du G10 qui n’a pas encore complètement retracé le mouvement à la hausse à partir de mars quand il a commencé le mois à se rapprocher du niveau de 106,00”, a déclaré Lee Hardman, analyste de devises chez MUFG, dans une note aux clients.

Le dollar australien s’est raffermi à un plus haut d’un mois de 0,7812, aidé par les minutes de la réunion d’avril de la Banque de réserve d’Australie qui a montré que la banque centrale s’attend à un rebond plus rapide de la pandémie.

À 7 h 29 GMT, il était à 0,7808, en hausse de 0,7% sur la journée. Le dollar néo-zélandais a augmenté de 0,6% à 0,7223.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté lundi, soutenus par un dollar américain plus faible, mais les gains ont été plafonnés par les préoccupations concernant l’impact sur la demande de l’augmentation des cas de coronavirus en Inde.

La couronne norvégienne liée aux matières premières a atteint son plus fort depuis 2018 par rapport au dollar, et a également atteint son plus fort depuis janvier 2020 par rapport à l’euro.

Le Bitcoin était en baisse de 3,5%, se négociant à environ 53700 $.

Il a chuté à 51 541,16 $ dimanche, après avoir atteint un sommet record de 64 895,22 $ quelques jours plus tôt.