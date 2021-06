Le dollar vacille alors que le test d’inflation se profile

in

Une illustration photo montre des billets de banque de 100 dollars américains pris à Tokyo

Le dollar s’est accroché à son récent rebond de mercredi alors que les traders se tournaient vers les prochaines données sur l’inflation américaine et une réunion de la Banque centrale européenne (BCE) pour évaluer le rythme de la reprise mondiale et la réflexion des décideurs sur le retrait des mesures de relance.

Les investisseurs ont accumulé des paris contre le dollar, mais sont de plus en plus inquiets de savoir si le début de la fin d’une énorme relance monétaire est proche – et craignent que les hausses des taux d’intérêt ne mettent fin à une tendance à la baisse du dollar sur 15 mois.

Certains pensent que le tapering pourrait être accéléré, et le dollar stimulé, si l’inflation américaine dépasse le niveau mensuel de 0,4% auquel les économistes s’attendent. Pour la BCE, l’accent est mis sur tout signe d’un ralentissement imminent de son programme d’achat d’obligations.

Les deux sont attendus jeudi et l’anticipation a pratiquement tué la volatilité des principales devises, les traders adoptant une position attentiste. L’euro est resté stable à 1,2179 $ lors de la séance asiatique, tandis que le dollar s’est maintenu à 109,47 yens.

L’indice de volatilité des devises de la Deutsche Bank (.DBCVIX) a atteint mardi son plus bas niveau depuis février 2020. L’indice du dollar américain était stationné à 90,090.

“Les marchés ont besoin d’être rassurés sur le fait que la reprise économique mondiale n’est menacée ni par des souches dangereuses de COVID, ni par la Fed forcée de changer de cap (sur la relance) beaucoup plus tôt que prévu”, a déclaré Kit Juckes, stratège en devises de la Société Générale.

“Jusqu’à présent, les vaccins semblent fonctionner et bien que la distribution soit inégale … ​​elle s’accélère encore dans l’ensemble”, a-t-il déclaré.

« C’est une cause d’espoir. Pour les marchés cependant, cela signifie que les actifs à risque ont besoin d’être rassurés régulièrement sur le fait que la Fed ne va pas se resserrer plus tôt que prévu. Et donc, nous attendons les données de l’IPC de jeudi, puis le FOMC de la semaine prochaine.

Les dollars australien et néo-zélandais étaient fermement ancrés dans des bandes étroites, l’aussie à 0,7741 $, à peu près au milieu de la fourchette des deux derniers mois, et le kiwi voyageant également à 0,7197 $.

Sterling est également au point mort car le doute s’est installé quant à savoir si l’augmentation des cas de la variante Delta du coronavirus en Grande-Bretagne pourrait retarder les plans de réouverture des entreprises prévus pour le 21 juin. Il a acheté pour la dernière fois 1,4155 $.

Menant aux chiffres de l’inflation aux États-Unis, les données sur les prix à la production chinoises pour mai ont montré le plus grand bond en une douzaine d’années – signalant que les usines n’absorbent pas les coûts plus élevés des matières premières et que la pression sur les prix se répercute sur les chaînes d’approvisionnement.

Les traders du dollar canadien étaient également sur le qui-vive avant une réunion de la banque centrale mercredi. La banque devrait laisser les taux inchangés, mais signaler une nouvelle diminution des achats d’actifs, avec des surprises sur la taille ou la vitesse susceptibles de faire grimper le huard.

Cependant, l’accent principal de la semaine est sur l’inflation, et la BCE et les commerçants voient les deux événements apporter des risques de tous les côtés.

“Les économistes américains s’attendent à une hausse de 0,4% d’un mois à l’autre des chiffres de l’inflation globale et de base – ce sont de gros chiffres”, a déclaré Joe Capurso, stratège en devises de la Commonwealth Bank of Australia.

“Je pense que le risque est qu’ils ne parviennent pas à cela”, a-t-il déclaré. Cela pourrait faire baisser les rendements américains et entraîner le dollar avec eux, a ajouté Capurso, à moins que le chiffre n’effraie suffisamment les marchés boursiers pour entraîner des flux de valeur refuge vers le dollar.

La BCE devrait maintenir les paramètres de politique stable, mais l’euro est susceptible d’être sensible aux changements dans les prévisions économiques de la banque ou à tout signal indiquant que le rythme des achats d’obligations pourrait être réduit dans les mois à venir.

Ailleurs, le yuan chinois était stable autour du niveau de 6,4 pour un dollar mercredi, alors qu’un projet de loi visant à concurrencer la Chine a été approuvé par le Sénat américain, freinant l’enthousiasme récent des acheteurs de yuans.

Le Bitcoin s’est remis d’un creux de trois semaines atteint mardi lorsque des signes de prudence des investisseurs institutionnels et d’attention réglementaire ont conduit à la vente. Il a acheté pour la dernière fois 32 754 $.