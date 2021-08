Le domaine de 730 acres de Gatcombe Park de la princesse Anne est un sanctuaire pour une variété d’espèces sauvages inhabituelles | Royale | Nouvelles

Mais la princesse royale, 70 ans, est aussi une agricultrice passionnée qui exploite une ferme en activité sur son domaine de 730 acres à Gatcombe Park. La ferme abrite une variété d’animaux d’élevage, y compris des chevaux d’élevage et du bétail. Selon le site Web de la famille royale, il compte quelque 230 brebis à cornes du Wiltshire, 14 vaches blanches du parc, six vaches Highland et deux truies Gloucester Old Spot.

Les brebis à cornes du Wiltshire sont inhabituelles parmi les races britanniques indigènes, caractérisées par la mue naturelle de sa laine qui en déduit le besoin de tonte.

Il y a moins de 1 000 anciens sites d’élevage de Gloucester, ce qui signifie que cette race de porc est «en danger».

Ils pèsent environ 280 kg et sont connus pour leur intelligence, comme d’excellents butineurs.

Dans une interview en 2014, la princesse Anne a déclaré à l’émission Countryfile de la BBC que l’agriculture est vitale pour l’entretien du domaine.

LIRE LA SUITE: Rencontrez les chiens de la famille royale

La princesse est un défenseur de la technologie de modification génétique (GM), arguant qu’elle améliorerait la robustesse du bétail de race rare qu’elle élève sur son domaine.

Ses opinions sont très contraires à celles de son frère le prince Charles, ardent partisan de l’agriculture biologique.

La princesse royale a déclaré à l’émission Farming Today de BBC Radio 4 en 2017 que GM serait un “bonus”.

“Sûrement, si nous voulons mieux produire des aliments de la bonne valeur, nous devons accepter que la technologie génétique, si vous l’appelez modification ou quoi que ce soit d’autre, en fera partie”, a-t-elle déclaré.

« Comment définir ce qui est nocif ou ce qui est bon me semble un peu plus difficile. »