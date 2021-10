Le domaine de la reine lance un examen après que les journaux de Pandora ont révélé un lien de 67 millions de livres sterling avec le souverain azerbaïdjanais | Royale | Nouvelles

in

Les détails de l’achat présumé étaient contenus dans les journaux de Pandora, qui ont été publiés par la BBC et le Guardian ce soir. Ils ont allégué que la famille et les associés du président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, ont échangé près de 400 millions de livres sterling de propriétés britanniques au cours des 15 dernières années via un réseau de sociétés offshore.

Les clients comprendraient le domaine de la couronne de la reine qui aurait payé 66,5 millions de livres sterling en août 2018 pour le 56-60 Conduit Street.

L’immeuble de bureaux et de commerce de détail de huit étages dans le quartier exclusif de Mayfair à Londres a été acheté à une société basée aux îles Vierges britanniques appelée Hiniz Trade & Investment, a-t-on affirmé.

Hiniz avait acquis le bâtiment pour 35,5 millions de livres sterling en 2009, selon le Guardian.

Il a déclaré que les papiers de Pandora montraient comment la propriété de l’entreprise était passée de la fille du président, Arzu Aliyeva, à son grand-père Arif Pashayev, qui a ensuite placé l’entreprise dans une fiducie en 2015.

LIRE LA SUITE: La princesse Charlene de Monaco partage une photo inédite

Les fichiers divulgués ne montrent pas la source des fonds initialement injectés dans Hiniz, a-t-il été rapporté.

Mais il aurait révélé que la divulgation des actionnaires de la société – et comment elle avait basculé entre les membres de la première famille azerbaïdjanaise – pourrait soulever des questions quant à savoir si la transaction devrait faire l’objet d’une enquête sur des problèmes de blanchiment d’argent.

Dylan Kennedy, ancien agent des forces de l’ordre britannique et directeur de la société de diligence raisonnable financière Intelpool, a déclaré au journal : « La vente ultérieure de toute propriété initialement achetée avec des fonds potentiellement sales complète le cycle de blanchiment d’argent, en fournissant un piste qui légitime efficacement le produit.

“Dans ce cas, si la source des fonds s’avère discutable, la vente d’une propriété au domaine de la couronne est le summum de la légitimation.”

A NE PAS MANQUER :

Le look “superbe” de Kate à la première de James Bond était “très difficile” pour Meghan [INSIGHT]

Kate éclipse les Sussex avec un « mouvement de puissance spectaculaire » [PICTURES]

Les États-Unis s’en prennent à Harry et Meghan alors que le principal républicain se moque du couple [REVEALED]

Le domaine de la couronne a déclaré qu’il avait reçu “des détails sur le propriétaire bénéficiaire ultime de Hiniz Trade and Investment Limited, mais aucun autre détail sur la propriété”.

Un porte-parole du domaine, qui gère 15 milliards de livres sterling d’actifs immobiliers, a déclaré: «Avant notre achat de [the building] nous avons effectué des contrôles, y compris ceux requis par la loi britannique.

« À l’époque, nous n’avions établi aucune raison pour laquelle la transaction ne devrait pas se poursuivre. Compte tenu des préoccupations potentielles soulevées, nous examinons la question. »

M. Aliyev dirige l’Azerbaïdjan depuis 2003, date à laquelle il a succédé à son père.

Le pays a souvent été accusé de violations des droits humains, d’élections truquées et de corruption systémique.

Une résolution du Parlement européen de 2015 a appelé « les autorités de l’UE à mener une enquête approfondie sur les allégations de corruption contre le président Aliyev et les membres de sa famille », à la suite d’une série d’articles de journalistes d’investigation azerbaïdjanais accusant la première famille de bénéficier personnellement des contrats et des affaires de l’État. offres.

Et en 2017, le groupe de campagne pour les droits humains Freedom House a également critiqué le pays pour une corruption « généralisée et omniprésente » dans un rapport.

“Tant que les élites dirigeantes continueront de s’enrichir aux dépens des deniers publics, les mesures gouvernementales de lutte contre la corruption auront un impact limité”, a-t-il déclaré.

Express.co.uk a contacté le Palais pour commentaires.