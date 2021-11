Le domaine de Tolkien a frappé le jeton JRR – mais les NFT persistent

Il semble que notre prédiction selon laquelle une crypto-monnaie « JRR Token » sur le thème du Seigneur des Anneaux était destinée aux incendies de Mount Doom était exacte – l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ou OMPI) a déclaré qu’elle violait une marque appartenant à la succession de l’auteur JRR Tolkien, et a ordonné que l’un des domaines Web du projet soit transféré à ce domaine (via le Financial Times).

Si vous n’êtes pas familier avec JRR Token (pas Tolkien), voici la tradition – c’était un projet de crypto-monnaie qui s’inspirait fortement du Seigneur des Anneaux. Son slogan était « Le seul jeton qui les régit tous », son site Web présentait des images à la Tolkien des collines et des sorciers, et il y avait même une vidéo promotionnelle mettant en vedette un acteur des films faisant des jeux de mots sur le Hobbit et affirmant que le jeton allait » vers la Lune. » Il a promis un tas de fonctionnalités financières appelées « Tokenomics », dont les détails réels n’étaient pas clairs de manière ennuyeuse par son livre blanc et son site Web (sur le thème du Seigneur des Anneaux).

Le Tolkien Estate a déposé sa plainte presque dès que le projet a été lancé

Comme beaucoup, beaucoup de gens l’avaient prédit, tout cela ne convenait pas au célèbre Tolkien Estate – il a déposé une plainte auprès de l’OMPI le 7 août, le lendemain de la mise en vente des jetons. La succession a affirmé que le site du projet, jrrtoken.com, violait ses marques de commerce et a fourni des paragraphes d’explications détaillées sur la façon dont le site Web portait atteinte au Seigneur des Anneaux. Honnêtement, cependant, vous pouvez probablement obtenir l’essentiel en regardant simplement une archive Web ou une capture d’écran de celle-ci.

Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir des références subtiles au Seigneur des Anneaux. Via: The Wayback Machine

(Remarque : le projet avait également un autre site, thetokenofpower.com – basé sur les archives de Wayback Machine, les deux sites semblent avoir eu le même contenu, mais seul le premier est mentionné dans l’article de l’OMPI. Aucun des deux sites ne contient plus d’informations sur le jeton. )

Pour sa défense, les avocats du token ont tenté de faire valoir que les gens ne confondraient pas JRR Token avec JRR Tolkien parce que le « L » et le « I » de Tolkien sont « manifestement absents » de Token, et les deux phrases sont prononcées différemment. La réponse se lit également, en partie :

JRR TOLKIEN n’est pas très similaire à JRR TOKEN. Le premier est un nom de famille utilisé comme marque et le second est un mot anglais signifiant une forme de monnaie numérique.

Si vous regardez bien, votre honneur, ces deux mots sont différents

Curieusement, le panel de l’OMPI (à ne pas confondre avec le Conseil d’Elrond) n’a pas été convaincu par ces arguments, ou par ceux disant que c’était censé être une parodie – il a dit dans sa décision que le nom de domaine a été enregistré » de mauvaise foi », et qu’il « a été sélectionné dans le seul but de créer une fausse association avec » l’auteur JRR Tolkien. Toutes les références et images du Seigneur des Anneaux sur le site Web du jeton n’ont pas non plus aidé le projet, selon l’OMPI, ni le fait qu’il s’agissait d’une entreprise commerciale.

Le panel a également déclaré que l’explication alternative du développeur selon laquelle le « JRR » dans « JRR Token » signifiait en réalité « Voyage à travers le risque vers la récompense » était probablement fausse, étant donné que l’expression ne semblait pas être utilisée sur le site. Dans ses propres mots :

Il n’est pas clair pour le Panel ce que signifie réellement « Voyage à travers le risque jusqu’à la récompense » et pourquoi le terme « voyage » est pertinent pour l’achat de jetons.

« Il ne fait aucun doute que l’intimé était au courant des œuvres de Tolkien et a créé un site Web pour échanger la renommée de ces œuvres », lit-on dans une partie de la décision de l’OMPI.

Selon The Guardian, la succession de Tolkien s’efforce maintenant de « supprimer tout contenu en ligne contrefait » – et en effet, le compte Twitter, la chaîne YouTube et les sites Web du jeton semblent avoir disparu. Pour citer mal la scène d’ouverture de La Communauté de l’Anneau : un par un, les sites et les comptes de médias sociaux de JRR Token sont tombés sous le coup de la loi internationale sur le droit d’auteur.

Mais, comme on dit, il y en a qui ont résisté.

Comme The One Ring dans l’histoire de Tolkien, le jeton a survécu d’une certaine manière – sous la forme d’une collection OpenSea. Bien sûr, il existe des JRR Token NFT, et si vous pensiez que le projet principal mordait de manière flagrante le LotR, attendez simplement de vous régaler des yeux (un peu comme Gollum se régale d’un poisson vivant dans cette scène que je déteste toujours regarder).

C’est peut-être le dernier refuge pour la présence en ligne de JRR Token.

J’aime aussi prétendre que les méchants de LotR étaient pro-centralisation, puis faire en sorte que tous mes NFT représentent les méchants de l’histoire.

Il est intéressant de noter que les NFT n’ont pas été mentionnés dans la rédaction du dossier de l’OMPI, bien que le calendrier puisse en donner un aperçu. Comme indiqué précédemment, la succession de Tolkien a déposé sa plainte début août et les NFT n’ont été annoncés sur le site Web de JRR Token qu’entre le 31 août et le 11 septembre, selon les captures de la Wayback Machine.

L’examen de la blockchain nous donne un timing encore plus précis – OpenSea montre que les NFT ont été frappés le 31 août et ont été soit mis en vente, soit transférés vers d’autres comptes le 1er septembre. Soit dit en passant, c’est exactement le même jour que le rapport de l’OMPI indique que JRR Token a déposé sa réponse à la plainte. Je prie pour qu’un jour j’obtienne la confiance (mais pas l’audace) de la personne qui crée des NFT avec des personnages du Seigneur des Anneaux tout en combattant une plainte pour contrefaçon de la succession de Tolkien.

Je ne suis pas sûr de ce qui finira par arriver aux JRR Token NFT, bien que je n’imagine pas que le domaine de Tolkien sera heureux s’il les découvre. Quant au reste du projet, si je suis honnête, c’est à peu près exactement ce à quoi je m’attendais. L’œil de Sauron est peut-être toujours vigilant, mais l’œil de The Tolkien Estate l’est encore plus – et on ne peut s’attendre à ce qu’un simple jeton résiste aux pouvoirs de l’OMPI.