Le domaine du prince Charles dévoilera un plan de 2500 maisons pour le site du Kent – « Commence à partir de zéro » | Royale | Nouvelles

Prince Charles: À l’intérieur de la bande-annonce du documentaire du duché de Cornouailles

Le duché de Cornouailles, qui est dirigé par le fils et héritier de la reine, est prêt à révéler aux développeurs et aux habitants ses plans pour un développement immobilier massif dans la campagne de Faversham. Le duché possède 320 acres de terrain dans la zone sud-est de la ville, allant jusqu’à la jonction M2 et Brenley Corner.

Les plans ont été élaborés après que la zone ait été désignée comme un emplacement potentiel pour le développement de logements.

En 2018, le duché a entrepris un processus d’enquête par conception pour aider à façonner un plan directeur qui comprenait également l’aspiration et le désir de la communauté locale.

Il est maintenant prêt à être révélé et discuté lors d’une réunion municipale qui aura lieu mercredi prochain et lors d’un événement de consultation sans rendez-vous qui se tiendra jeudi prochain entre 12h00 et 19h30.

Une description des plans a été publiée avant la réunion.

Le prince Charles dirige actuellement le duché de Cornouailles (Image: GETTY)

Le duché de Cornouailles s’apprête à dévoiler ses nouveaux plans de construction de 2 500 logements à Faversham (Image : GOOGLE EARTH/LANDSAT)

La déclaration souligne à quel point le prince Charles appelle depuis longtemps à un “développement durable à l’échelle humaine, économe en terres, utilisant des matériaux à faible teneur en carbone et moins dépendant de la voiture”.

La présentation du plan partagée sur le site Web de la Faversham Society a ajouté : « Le nouveau quartier proposé à South East Faversham commence à partir de zéro.

« Il a été conçu autour du sol, de l’eau et du modèle local séculaire de relation humaine avec la terre.

« Des allées, des vergers, des jardins familiaux, des prairies et des manèges boisés relieront les maisons entre elles dans un cadre ombragé et verdoyant.

Le prince Charles et le prince William à Tetbury (Image : GETTY)

“Une simple grille de rues bordées d’arbres s’ouvrira au sud de la rue romaine Watling (A2 Canterbury Road) et encadrera un green central avec un terrain de cricket et un pub.

« Des sentiers, des pistes cyclables et des espaces ouverts fluides relieront les maisons, les lieux de travail et les magasins, traversant la voie ferrée avec un nouveau pont à l’est et s’alignant sur les anciennes routes piétonnes jusqu’au centre de Faversham au nord.

Le communiqué explique également que ces plans sont dévoilés “à la suite de l’annonce du projet d’allocation dans le nouveau plan local de Swale pour 2 500 logements et d’une aspiration à fournir 2 500 emplois, qui définit comment les besoins locaux en matière de logement et d’infrastructure seront satisfaits au cours de les 15 prochaines années”.

Alors que l’événement sans rendez-vous aura lieu jeudi dans les salles de réunion de la ville, la Faversham Society, un groupe célébrant et protégeant le patrimoine de Faversham, organise une réunion publique à l’église St Mary of Charity mercredi à 19h30.

Le duché a été créé en 1337 par le roi Édouard III (Image : GETTY)

Le prince William héritera du duché lorsque Charles deviendra roi (Image: GETTY)

Le groupe a invité quatre promoteurs différents derrière les grands projets de logements proposés pour la ville – mais n’a jusqu’à présent reçu de réponse que du duché.

Le président de la société, Harold Goodwin, a déclaré, comme l’a rapporté KentOnline : « J’exhorte toute personne intéressée et cherchant des réponses sur l’avenir du logement à Faversham à se joindre à nous.

“Nous avons écrit à quatre développeurs, mais seul le Duché a annoncé son arrivée.

“L’invitation reste ouverte pour les autres, mais c’est un très grand regret qu’ils n’aient pas répondu.”

Les monarques britanniques les plus anciens (Image: EXPRESS)

Le duché est un domaine privé de 135 000 acres qui finance les activités publiques, privées et caritatives du prince de Galles et de sa famille.

Il a été créé en 1337 par le roi Édouard III pour son fils Édouard, également connu sous le nom de Prince Noir.

Le prince Charles le dirige actuellement et sera hérité par le prince William lorsque l’héritier du trône deviendra roi.

Dans un documentaire d’ITV diffusé en 2019, le prince William a révélé qu’il s’impliquait de plus en plus dans la gestion du duché.

Le duché est un domaine privé de 135 000 acres (Image: GETTY)

Apparaissant sur le prince Charles : à l’intérieur du duché de Cornouailles lors d’une conversation avec l’agriculteur Mervyn Keeling, il a déclaré : « J’ai commencé à réfléchir à la façon dont j’hériterai un jour du duché et à ce que j’en ferai.

“Je pense que c’est vraiment important, l’angle familial, vraiment.”

Charles, à qui on a ensuite montré ce clip, s’est dit “profondément touché” par les paroles et l’engagement de son fils.

Il a ajouté: “Franchement, cela m’a fait pleurer. C’est vraiment le cas.

“Parce que j’ai soudainement pensé, eh bien, le simple fait d’entendre cela de lui a rendu les 50 dernières années intéressantes.”